37 anos após a explosão da usina de Chernobyl – Radio Più

Por Titian de Colle

Era 1h23 da noite de 26 de abril de 1986, quando a usina nuclear de Chernobyl foi abalada por uma explosão. O local está localizado a 18 quilômetros da cidade de Chernobyl e a 3 quilômetros de Pripyat, na parte norte da Ucrânia que ainda faz parte da União Soviética. É o pior acidente já ocorrido em uma usina nuclear, embora o número de mortos permaneça incerto e amplamente debatido, já que os números geralmente diferem muito uns dos outros.

Há 37 anos, ocorreu o desastre nuclear de Chernobyl na Ucrânia, que também teve efeitos em nossa região Dolomita devido à precipitação de radionuclídeos devido às chuvas que também afetaram nossa região entre 26 de abril e cerca de 10 de maio. Só para lembrar como alerta aquele que foi provavelmente o primeiro grande efeito disruptivo, anunciado publicamente, da energia atômica em nossa região. Selecionamos a “versão geral”, porque pouco ou nada se sabe sobre precipitação de radionuclídeos em nossa região devido a Às experiências atômicas na Europa entre o final dos anos 50 e 60 do século passado e as do deserto argelino entre 1961 e 1974. As areias radioativas provenientes dessas experiências francesas caíram com precipitação em grande parte da Europa trazidas pelo sul ventos. Abaixo apresentamos algumas imagens, disponíveis na net, com uma simulação da propagação da nuvem radioativa de Chernobyl, um mapa com a propagação da contaminação radioativa e um mapa da Inspeção Nacional de Segurança Nuclear e Proteção Radioativa mostrando a tendência de Cs- 137 concentrações na deposição do solo de 1960 até o presente.