“Dano sem precedentes em três linhas” – Corriere.it

A “queda acentuada de pressão” anunciada na segunda-feira, 26 de setembro, pelo operador Nord Stream pode ter sido causada por um Ataque nos pipelines 1 e 2. Isso foi apoiado por fontes do governo alemão, que disseram que “um acidente é altamente improvável”.: Para Berlim, ambas as linhas estariam “sob ataque”. O jornal alemão informou que Tagspiegel. Nord Stream é um gasoduto que transporta gás da Rússia via Alemanha para a Europa através do Mar Báltico.

despertador

Queda de pressão no gasoduto A do Nord Stream 2. gasodutoque não está atualmente em uso, mas foi concluído e contém gás, Reportado na noite de segunda-feira, 26 de setembro. Ulrich Lesek, porta-voz da operadora de oleodutos Nord Stream 2 AG, disse à Dpa que as autoridades marítimas responsáveis ​​na Alemanha, Dinamarca, Suécia, Finlândia e Rússia foram notificadas, acrescentando: “Deve haver um buraco em algum lugar”. Ninguém sabe para onde.” O gasoduto Nord Stream 2 percorre 1.230 quilômetros da Rússia à Alemanha através do Mar Báltico. O gasoduto foi concluído, mas o gás nunca foi importado, pois Berlim proibiu seu uso em resposta à invasão russa da Ucrânia. na sequência do vazamento de gás no mar Báltico, a agência marítima dinamarquesa proibiu a navegação na área. Após o anúncio do gás, a Nord Stream 2 AG afirmou que, segundo as autoridades dinamarquesas, o vazamento ocorrerá na zona econômica exclusiva da Dinamarca, o mar a sudeste da ilha de Bornholm. O oleoduto Nord Stream 1 também testemunhou “Também estamos investigando este incidente com as autoridades relevantes e a Agência Federal de Redes”, disse o ministério em comunicado na segunda-feira.