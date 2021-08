Fechadura pequena e máscara externa. Falhas na zona vermelha, áreas de risco – Libero Quotidiano

No Conselho de Ministros do próximo dia 4 de agosto, inteiramente dedicado ao estado de emergência relacionado com o vírus Corona, não falaremos apenas sobre passe verde E como rejeitá-lo. Pelo que foi aprendido, ele pode ser disparado pacote de padrões Para conter a infecção, especialmente em áreas turísticas.

de acordo com o que Corriere della Sera, pode-se inserir a distância obrigatória de dez metros entre os velames, assim como pode retornar Comprometa-se a usar máscara ao ar livre. Mas isso não é tudo: alguns Pequenas áreas vermelhas, sem fechamento limitado e por um curto período de tempo para conter a infecção. Tudo isso como mencionado especialmente nas áreas de resort.

Até o momento, as maiores infecções foram registradas na Sicília e na Sardenha, que podem ser afetadas por essas medidas. E, novamente, entre os surtos de maior preocupação, estão aqueles nas províncias de Ragusa e Caltanissetta. Em seguida, a província de Rimini, Ravenna e Forli. Portanto, uma proliferação de casos foi relatada em Manfredonia, Veste, Província de Foggia e Salento. E novamente os casos de Stromboli e Pantelleria: em suma, todos os destinos de férias provavelmente serão afetados pelo mini-lockdown.

Sempre consulte antes Estava correndoE Franco Locatelli Of Cts explica: “Para impedir as hospitalizações, só temos uma arma: nossos comportamentos. É fundamental vacinar os adolescentes também”. “Cerca de 12% das pessoas vacinadas podem ser infectadas, mas não ficam doentes”, conclui Locatelli.