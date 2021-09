Significado do “Oásis de Névoa” no Deserto de Atacama

Na região do Deserto do Atacama, no norte do Chile, existem certos ecossistemas dos quais sabemos algo graças a um deles estúdio Postado recentemente emJornal Internacional de Observação Aplicada da Terra e Informação Geográfica. Este deserto é considerado um dos desertos mais antigos e secos do planeta: no entanto, entre agosto e setembro, suas extensões e colinas estão repletas de plantas e flores que crescem graças a um equilíbrio muito delicado de fenômenos e eventos climáticos.

No Chile, esses ecossistemas Eles são conhecidos Como um “oásis de nevoeiro”, porque surge como “ilhas” de vegetação em meio a vastas áreas desérticas: graças à análise de vinte anos de imagens de satélite, que nos permitiram “olhar” as camadas de nuvens que, depois de as contemplar. , os cientistas britânicos e peruanos que conduziram o estudo mapeou esses ecossistemas em detalhes pela primeira vez e descobriu muitas características inesperadas.

O funcionamento desses ecossistemas já era conhecido, mas graças a novas análises, os cientistas perceberam que eles se estendem por uma área que vai do Deserto de Sechora, na Península de Eliscas, no norte do Peru, ao Parque Nacional Llanos de Chale, no centro do país. . Chile, a mais de 500 quilômetros ao sul do Deserto de Atacama. No total, ocupam uma área de cerca de 17 mil quilômetros quadrados, o que é mais ou menos dez vezes a área de Londres: antes se acreditava que abrangiam apenas dois mil quilômetros quadrados.

As plantas e flores que crescem nessas áreas são capazes de sobreviver explorando a umidade do ar marinho, que é transmitida às áreas desérticas através da névoa. Eles evoluem ainda mais e levam a Flores incomuns Frequência variável quando outros eventos climáticos ocorrem, como Filho, um grupo de fenômenos climáticos que ocorrem no Oceano Pacífico em média a cada cinco anos, geralmente com pico em dezembro e janeiro.

Os cientistas também descobriram que existem cerca de 1.200 espécies de plantas e flores associadas aos “oásis de neblina”, das quais mais da metade são endêmicas, ou seja, crescem apenas nesses ecossistemas. Alguns se reproduzem rapidamente, outros florescem por períodos muito curtos e alguns se reproduzem uma vez a cada dez anos ou raramente. Eles incluem plantas selvagens relacionadas a algumas espécies cultivadas bem conhecidas, incluindo abóbora, tomate, mamão e várias ervas medicinais, que também servem como alimento para muitas espécies animais, incluindo guanacos, lhamas e condores. Como mencionado, em geral, o período máximo de floração é entre agosto e setembro, mas às vezes pode durar até dezembro.

Outra coisa que os cientistas notaram é que este é “o único ecossistema terrestre que reage com surpreendente rapidez às mudanças na temperatura do mar”. Justin Mowat, pesquisador do Royal Botanic Gardens em Kew (Londres) e principal autor do estudo, explicar para BBC Mondo Que “essas mudanças geralmente são vistas em 10, 20 ou 30 anos. Mas no caso de oásis de neblina são quase instantâneas”: podem ser vistas em meses ou mesmo semanas, e são praticamente “indicadores do que está acontecendo no oceanos, mas em terra ”.

Como a cobertura vegetal nos “oásis” depende do nível de umidade, das condições climáticas das costas e das correntes oceânicas, as plantas e flores desses ecossistemas são muito sensíveis e suscetíveis às mudanças climáticas. Moat observou que mais de 58% dos peruanos vivem perto ou dentro desses ecossistemas, muitas vezes sem nem mesmo saber: De acordo com os cientistas, a saúde dos ‘oásis’ é vital para a água, o ar puro, a cultura e o bem-estar humano.

Apesar disso, em nível oficial, apenas 4% dessas terras estão sujeitas a algum tipo de proteção ambiental. Como observa Oliver Whaley, outro pesquisador envolvido no estudo, “oásis” também estão expostos a uma série de riscos, incluindo “urbanização, mineração, plantas invasoras, superexploração de terras e viagens off-road”. Por essas razões, os cientistas estão pedindo às autoridades internacionais que intervenham urgentemente para proteger esses ecossistemas e a diversidade genética “inestimável” que eles hospedam.

