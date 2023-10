Meloni para Netanyahu: ‘Combater o anti-semitismo hoje é como ontem’ – África

“Estou feliz por estar aqui. Achei muito importante vir aqui pessoalmente para trazer a solidariedade do governo italiano e do povo italiano, e para dizer que pelas fotos que vimos, o que aconteceu é inacreditável para nós. ” Duas semanas atrás. Estão a mostrar algo mais do que apenas uma guerra, estão a mostrar um desejo de apagar os Judeus desta região e isso é um acto de anti-semitismo. E temos de combatê-lo, hoje como ontem”, disse a primeira-ministra Giorgia Meloni ao dirigir-se ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, após a reunião em Tel Aviv.

“Defendemos o direito de existência de Israel e defendemos a segurança dos seus cidadãos. Compreendemos perfeitamente que é um ato de terrorismo que deve ser combatido. Acreditamos e acreditamos que vocês são capazes de fazer isso da melhor maneira possível, porque nós são diferentes desses terroristas.” Isto foi afirmado pela primeira-ministra Giorgia Meloni ao dirigir-se ao primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, após a reunião em Tel Aviv.

“Temos de derrotar esta barbárie: é uma batalha entre as forças da civilização e os monstros bárbaros que matam, mutilam, violam, decapitam e queimam pessoas inocentes. Este é um teste, um teste de civilização. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse isto a Georgia Meloni na sua reunião em Tel Aviv, agradecendo-lhe por “ter vindo nestes tempos sombrios”. Ele concluiu: “Esperamos que todos os países que lutaram contra o ISIS lutem contra o Hamas”.

“Depois de participar na Cimeira de Paz do Cairo, a primeira-ministra Giorgia Meloni dirigiu-se a Israel para levar uma mensagem de solidariedade e aproximação com a Itália após o trágico ataque terrorista lançado pelo Hamas contra civis indefesos no passado dia 7 de Outubro.” Isto foi afirmado em uma nota do Palazzo Chigi. “A conversa com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foi uma oportunidade para obter uma atualização da situação e avaliar a situação à luz da Conferência do Cairo – conforme descrita -. O primeiro-ministro, ao enfatizar o pleno direito de Israel de se defender de acordo com o… Sublinhou a importância de garantir o acesso humanitário a Gaza e as perspectivas de paz na região.

“A impressão que tenho pela forma como o ataque ocorreu” é que o objectivo do Hamas “era forçar Israel a uma resposta contra Gaza que criaria um fosso intransponível entre os países árabes, Israel e o Ocidente, pondo em perigo a paz e a segurança”. Todos os cidadãos preocupados, incluindo aqueles que dizem querer defendê-los”, disse a primeira-ministra Giorgia Meloni na cimeira de paz no Cairo. “O objectivo é para todos nós, e seria muito estúpido cair nesta armadilha”, disse ele. adicionado.

Para Meloni, “o terrível ataque lançado pelo Hamas atingiu civis indefesos com uma brutalidade sem precedentes, o que nos deixou num estado de choque, e é correcto, do nosso ponto de vista, condená-lo sem ambiguidades”. Ele continuou: “É do interesse de todos os líderes sentados nesta mesa – que o que está a acontecer em Gaza não se transforme num conflito mais amplo, numa guerra de religião e numa guerra de civilização, o que torna os esforços dos recentes anos para normalizar as relações em vão.” Ele acrescentou: “Estamos muito preocupados com o destino dos reféns, e também há italianos, e exigimos a libertação imediata dos reféns”.

Uma reunião bilateral foi realizada entre a primeira-ministra Giorgia Meloni e o presidente palestino Abu Mazen à margem da cimeira de paz no Cairo. A concluir, o Primeiro-Ministro reuniu-se com a imprensa e sublinhou que “acima de tudo, A Trabalho de diálogo entre países ocidentais e países árabes“Defendemos o direito de Israel existir e defender-se. Nessas imagens dos ataques do Hamas, havia um anti-semitismo que vem muito antes da questão israelo-palestiniana. Ele continuou: “Devemos dar um calendário claro, caso contrário corremos o risco de chegar a uma solução temporária, e se uma solução estrutural não for alcançada, torna-se um problema periódico”. Os líderes devem estar presentes nesses momentos. na verdade A abertura da passagem de Rafah tem um resultado tangível. Passos de bebê, passos de bebê.”

A primeira-ministra Giorgia Meloni chegou ao aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv, e foi recebida pelo embaixador italiano em Israel, Sergio Barbanti.

“Devemos fazer o impossível para evitar a escalada da crise, para evitar perder o controlo desta crise, porque as consequências serão inimagináveis. A forma mais séria de o fazer é uma iniciativa política para uma solução estrutural baseada na perspectiva de ‘para dois povos e dois Estados, uma solução que deve ser concreta e deve ter um calendário específico”, concluiu o Primeiro-Ministro, sublinhando que “quando confrontado com ações”, como as levadas a cabo pelo Hamas, “um Estado tem o direito de exigir os seus plenos direitos, o direito à defesa, a existência e a segurança dos seus cidadãos e fronteiras.Mas a reacção do Estado não pode, e não o faz. “Nunca deve ser movida por sentimentos de vingança.”

“Enfrentamos uma crise sem precedentes que requer toda a nossa atenção. É por isso que vos apelei a trabalharem juntos num novo roteiro que porá fim à crise humanitária.” ele disse que Presidente egípcio Abdel Fattah El-Sisi Dirigindo-se aos líderes na abertura da Cimeira Internacional da Paz no Cairo. Al-Sisi sublinhou a necessidade de “realizar negociações que abram caminho para uma solução de dois Estados”.

Ele acrescentou: “Condenamos nos termos mais veementes o ataque, assassinato ou intimidação de todos os civis. Renovamos a nossa rejeição ao deslocamento forçado de palestinos”. Quem acredita que o povo palestino quer deixar a sua terra está enganado.”

Quanto ao Presidente egípcio, “Precisamos de evitar a propagação do conflito que pode pôr em perigo a estabilidade da região, e de retomar o processo de paz. Precisamos de regressar à mesa de negociações para um cessar-fogo e implementar a solução de dois Estados”. .” Que coexistem pacificamente lado a lado, de acordo com o direito internacional.”

Ele acrescentou: “Os egípcios, um após o outro, são contra a ideia de liquidar a questão palestina, e isso nunca acontecerá às custas do Egito – e acrescentou – Esta região está destinada a viver em conflito para sempre? o momento certo para encontrar uma solução?”

Presidente palestino Abu Mazen Ele repetiu: “Nunca deixaremos a nossa terra” e sublinhou: “Queremos anunciar que somos contra e denunciar o assassinato de civis de ambos os lados e apelar à libertação de reféns de ambos os lados”. Ele acrescentou: “Os palestinos enfrentam agressão e hostilidade por parte do exército israelense, que viola os princípios do direito internacional e tem como alvo hospitais, escolas, centros de abrigo para civis e residências. Denunciamos o perigo de evacuar civis de casas do Ocidente”. A Cisjordânia e Jerusalém nunca aceitarão isso. Desde o primeiro dia apelamos ao fim desta agressão bárbara e à abertura de corredores humanitários para permitir a entrada de ajuda na Faixa de Gaza, mas o governo israelita não permitiu isso. “

Secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres Ela afirmou que em Rafah, “percebi uma catástrofe humanitária. Atrás da fronteira há dois milhões de pessoas, incluindo crianças, que necessitam de assistência. Estou grata ao Egipto pelo papel que desempenhou e apelo a uma trégua humanitária.” Ele então enfatizou que “os direitos dos palestinos são legítimos” e que há necessidade de uma “solução de dois Estados”.

“É hora de pôr fim a este pesadelo que ameaça as crianças”, acrescentou Guterres. “O povo da Faixa de Gaza deve fazer mais para fornecer ajuda humanitária. É necessário implementar o direito internacional e evitar ataques a civis, escolas e hospitais.”

A fórmula de dois Estados também recebeu apoio de Rei Abdullah II da Jordânia: “O que Israel está fazendo em Gaza são crimes de guerra, e a única solução é reconhecer a Palestina como sua terra. Atacar igrejas e matar civis em Gaza e na Cisjordânia é uma punição coletiva e um crime de guerra. Então, que tal o cerco imposto por fome sobre os civis e privando-os de necessidades básicas, como o transporte interno? Ou externo aos palestinos, além disso, dá a ideia de que a aplicação das leis internacionais é opcional e, finalmente, aludimos ao perigo de uma guerra sectária, e a única A solução é reconhecer a Palestina como um território que lhe pertence de acordo com as leis internacionais.”

A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, também participa na cimeira do Cairo, pois chegou esta manhã ao Egipto e foi recebida no aeroporto pela embaixadora italiana no Egipto, Michele Corone, e pelo ministro egípcio do Comércio, Hazem El-Beblawy.

