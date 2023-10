Guerra Ucrânia-Rússia, notícias de hoje. Mísseis russos em Kharkiv, 6 mortos em uma estação postal. Ataque de Moscou na área de Avdiivka

Em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, um míssil russo atingiu um centro de distribuição postal, matando seis pessoas – com idades entre 19 e 40 anos – e ferindo outras 16. Os trabalhadores não tiveram tempo de correr para se proteger, pois as sirenes soaram um segundo antes do impacto. . Nas últimas horas, mais três civis foram mortos em todo o país: um homem morreu no bombardeamento de Nikopol. Em Kryvyi Rih, cidade natal do presidente Zelensky, no centro da Ucrânia, outro homem morreu enquanto a sua esposa estava hospitalizada em estado grave. Um terceiro civil foi morto perto de Kherson. Entretanto, as forças russas lançaram uma nova ofensiva a norte de Avdiivka, a cidade industrial de Donetsk, apesar das numerosas perdas que sofreram nesta área.

