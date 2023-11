Hamas impede saída de Rafah e ataques a escola matam crianças

O Hamas fechou as saídas para a passagem de Rafah, entre Gaza e o Egito, a estrangeiros, cidadãos com dupla nacionalidade e palestinos feridos: cerca de 700 pessoas que esperavam para sair de Gaza foram detidas desde as primeiras horas da manhã. Serão impedidos, disseram os milicianos, até que Israel garanta que as ambulâncias que transportam os feridos poderão sair da Faixa. Em resposta ao ataque ocorrido na sexta-feira a um comboio de veículos de emergência em frente ao Hospital Al-Shifa, que o Estado judeu, e também os Estados Unidos, afirmam transportar milicianos e armas. O ataque, no entanto, é “horrível”, como trovejou mais uma vez o secretário-geral da ONU, António Guterres.

À medida que os tanques israelitas avançam para o sul da Cidade de Gaza, onde hoje entraram em confronto feroz com milicianos palestinianos, os ataques também continuam. O número de vítimas civis não pára, conforme relatado pela UNRWA, a agência da ONU que confirmou o ataque a uma escola gerida pela agência da ONU, onde pessoas deslocadas se refugiam e onde também se acredita que crianças tenham morrido. Mas a escola perto do campo de refugiados de Jabalia não foi a única: duas outras escolas, incluindo a única escola católica na Faixa, foram atingidas por bombas. Com o Hamas a relatar “dezenas de mortes”, a irmã Saleh, diretora do instituto religioso, anunciou que havia apenas três rapazes a guardar as suas instalações.

Segundo o relatório do Ministério da Saúde de Gaza, que indica a morte de pelo menos duas pessoas, a entrada do Hospital Infantil Al-Nasr, na cidade de Gaza, também foi bombardeada. A Escola das Irmãs do Rosário, segundo Irmã Saleh, sofreu danos no grande pátio externo e nos edifícios circundantes: está localizada na área de Tal Al-Awa, a mesma área onde ocorreram os combates entre os tanques israelenses que agora estavam e alcançaram o sul da cidade e as Brigadas Al-Qassam, o braço militar do movimento Hamas. A passagem de Rafah, que está fechada à passagem de pessoas que esperam para sair da Faixa, ainda hoje regista a entrada de ajuda. Segundo o Haaretz, foram preparados pelo menos 30 camiões: quatro deles transportando equipamento médico e medicamentos e o outro contendo alimentos, água e outros suprimentos humanitários. No entanto, o combustível continua a ser um tabu: Israel confirmou que não permitirá a sua entrada por receio de que acabe nas mãos do Hamas.

Mas David Satterfield, o enviado especial dos EUA para o Médio Oriente, expressou a sua esperança de que o combustível fosse autorizado “assim que o combustível que já se encontra na Faixa se esgotasse”, antecipando um “mecanismo acordado”: ​​seria dirigido apenas para Israel. Ao sul da Faixa de Gaza, não ao norte da Faixa. Relativamente à questão da ajuda, fontes da União Europeia deixaram claro que há um vislumbre de oportunidade para abrir o corredor marítimo, no centro da última cimeira europeia da semana passada: “Israel poderia concordar com a proposta na condição de que haja a sua controle dos contêineres em Chipre”, que é o porto que servirá como centro de operações.

No terreno, onde o Chefe do Estado-Maior do Exército, Herzi Halevy, realizou hoje pela primeira vez uma reunião operacional dentro da Faixa de Gaza, Israel denunciou subsequentemente o disparo de morteiros e mísseis antitanque pelo Hamas na Estrada Salah al-Din, que os israelitas o exército evacuou. Permitindo na zona – entre uma da tarde e quatro da tarde – a deslocação da população do norte (onde ainda vivem 400 mil pessoas, segundo o enviado americano) para o sul de Gaza. O porta-voz militar acrescentou: “Isto mostra mais uma vez que o Hamas está a explorar a população e a impedi-la de trabalhar pela sua segurança”. O ministro da Defesa, Yoav Galant, foi mais longe quando ameaçou que Israel “chegará ao topo do Hamas e eliminará Yahya Sinwar”, o líder da facção em Gaza. Ele apelou aos palestinos para que cooperassem: “Se chegarem lá antes de nós, a guerra será encurtada”.

Entretanto, a caça aos líderes do Hamas também continua, já que a Força Aérea Israelense anunciou que bombardeou com um míssil a casa de Ismail Haniyeh, chefe do gabinete político do Hamas, que vive com a sua família em Doha, no Qatar. Voltando à história do ataque às ambulâncias, Israel repetiu que há milicianos que o Hamas quer retirar de Gaza. Uma história confirmada por fontes americanas dizia que “o Hamas tentou retirar os seus combatentes de Gaza através de Rafah em ambulâncias, o que levou à desaceleração dos esforços para evacuar os estrangeiros”.

Autoridades americanas e egípcias explicaram – segundo as mesmas fontes – que a lista fornecida pelas autoridades palestinianas dos nomes dos gravemente feridos e que devem ser libertados, “um terço dos nomes eram combatentes, e nenhum deles estava entre os 76 palestinos feridos.” Acabaram por ser evacuados.” Se a frente de Gaza continua a ser a frente principal, a tensão também está a crescer no norte, onde os confrontos continuam na fronteira com o Hezbollah, enquanto no sul do Estado judeu foi interceptado um novo míssil de longo alcance rumo a Eilat. enquanto, pela primeira vez,… Sirenes soaram nos assentamentos de Arava, no deserto de Negev, e o exército anunciou que “o sistema de defesa aérea Arrow interceptou um lançamento de míssil vindo da Faixa de Gaza”. o número de mortos em Gaza volta a subir, aproximando-se agora dos 10.000 mortos: 9.488 vítimas até agora, segundo o Hamas, que fala em 3.900 menores e 2.509 mulheres.

