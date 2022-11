previsão do tempo. Mais efeito de neve do lago EUA com aquecimento global «3B Meteo

tempo de leitura

Lake Effect Snow, é isso mesmo

É definida como uma das nevascas mais severas últimos anos no estado de Nova York; Mas é toda a região dos Grandes Lagos que está enfrentando uma nevasca pesada e recorde. O alerta meteorológico está em vigor para mais de 6 milhões de pessoas em seis estados dos Grandes Lagos: Wisconsin, Michigan, Indiana, Ohio, Pensilvânia e Nova York.

Esse dinamismo é resultado da descontinuidade maciça do ar frio Afetando grande parte da América do Norte através do Texas e do México. As imagens que chegam da área afetada mostram carros e cidades soterrados pela neve; No Orchard Park, a cobertura de neve atingiu 195 cm, o que é um recorde de queda de neve em 24 horas. No entanto, acumulações notáveis ​​foram registradas em Hamburgo (187 cm) e Blasdel (180 cm). O Aeroporto de Buffalo com 43 cm de neve caindo em 24 horas quebrou o recorde diário anterior de novembro de 2014 de 20 cm. Em 2014, a queda de neve na cidade foi muito maior e é relatada como uma das piores nevascas já registradas.

Esta área é conhecida por fortes nevascas na época em que a neve do efeito do lago se desenvolve. Na verdade, o ar frio do Canadá flui sobre as águas do lago relativamente mais quentes e carregadas de umidade, criando nuvens e precipitação. A precipitação mais consistente ocorre em contato com o continente devido ao atrito criado pelo terreno com os ventos. A maior precipitação ocorre perto das colinas. Grandes nevascas de neve com efeito de lago ocorrem entre o final do outono e o início do inverno, quando a diferença de temperatura do ar e da água é maior, os lagos não estão congelados e, portanto, há mais umidade. Os componentes necessários dessa queda de neve são: um grande gradiente vertical de temperatura, instabilidade atmosférica moderada, ar úmido em latitudes baixas a médias do oeste/sudoeste e temperaturas relativamente quentes da água do lago. A direção do vento é muito importante porque quanto mais oeste o vento, maior a extensão do lago que ele atravessa e, portanto, a massa de ar torna-se carregada de umidade. A direção do vento também determina quais áreas receberão neve, então às vezes alguns pontos podem receber muita neve e locais adjacentes pouca ou nenhuma. Esses tipos de fenômenos também ocorrem em outras partes do mundo, como a Escandinávia e o Japão.

Modelos numéricos prevêem mais neve para o ‘efeito lago’ À medida que a região aquece, a cobertura de gelo diminui. Uma maior evaporação pode realmente levar a mais precipitação em áreas próximas. Anos com menos cobertura de gelo do que o normal parecem ter se tornado mais frequentes nas últimas duas décadas, especialmente nos lagos Erie e Superior. Desde 1973, o número de dias de congelamento (duração) diminuiu em todos os cinco Grandes Lagos; Os Grandes Lagos permanecem congelados 8 a 46 dias a menos do que no início dos anos 1970. As quedas nos lagos Ontário e no Lago Superior também são estatisticamente significativas.





No trabalho de 2009 de Kunkel et al, a queda de neve total diminuiu em muitas partes dos EUA. O Noroeste do Pacífico viu uma diminuição tanto na queda de neve total quanto na proporção de precipitação que cai como neve. Partes do Centro-Oeste também experimentaram um declínio, enquanto a região dos Grandes Lagos experimentou um aumento. Queda de neve pode coexistir em um mundo mais quente Pelo menos até que haja ar frio suficiente soprando sobre os lagos (Burnett et al. 2003, Andresen et al. 2012). Desde que, no entanto, as temperaturas dos gases de efeito estufa não continuem a subir acima de um certo limite, além do qual a neve do “efeito lago” terá menos probabilidade de se transformar em chuva.

Taxa média de mudança na queda de neve total 1930–2007 (de Kunkel et al)

