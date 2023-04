No tribunal de Rabat, as autoridades não estão preocupadas com a alta taxa de desemprego, os danos que a pandemia causou ao turismo ou o aumento da inflação após o início da invasão na Ucrânia. Para o julgamento visita o rei Mohammed VI.

“Ele não está interessado em poder. Tudo o que ele quer é sua vida”, dizem eles no palácio. Além de festas, ternos de caxemira estilo francês xadrez, seu estilo de vida inclui namorar Abu Azaiter, 32, um veterano de guerra da prisão alemã e lutador de artes marciais mistas campeão das artes, Abu e os seus dois irmãos Osman e Omar – os mesmos do português Cristiano Ronaldo – tornaram-se uma força no tribunal, tanto que, segundo alguns responsáveis, os questionou.econômico, permitindo-se tratar os dignitários regionais como se fossem “motoristas particulares”. E não só. Desde que os conheceu, o rei esteve mais no estrangeiro do que em Marrocos. E no ano passado ele esteve ausente por 200 dias. Ele não estava se sentindo bem para comparecer ao funeral da rainha em Londres, à cúpula da Liga Árabe na Argélia ou às partidas da Copa do Mundo no Marrocos.Quando o primeiro-ministro espanhol chegou a Rabat no início deste ano após uma crise diplomática sobre o Saara Ocidental, ele estava em outro lugar.

Por trás da fofoca, a questão é política. Marrocos é uma monarquia constitucional e o rei é muito mais do que uma figura representativa. Ele tem a palavra final em todas as questões importantes e, sem sua orientação, as facções políticas do país tendem a se fragmentar. “Somos um drone”, dizem as autoridades. Para a parte mais conservadora da sociedade marroquina e para Loja (Poder econômico e político) Veja as fotos do rei, Coronel Kickboxer Em vez de estar ao lado de sua esposa – Lalla Salma agora foi renomeada como “A Princesa Fantasma” – isso se tornou um problema. Quando Muhammad subiu ao trono em 1999, após a morte de seu odiado e ultraconservador pai – Na biografia de jornalistas franceses, lemos que Hassan frustrou seu filho – parece que Muhammad se tornará um rei enérgico e moderno. Ele demite funcionários hostis e nomeia a Comissão de Equidade e Reconciliação para ouvir casos de violações de direitos humanos desde a época de seu pai. Reparar bloguea lei islâmica Sharia, que torna mais fácil para as mulheres se divorciarem de seus maridos. Constrói uma rede de rodovias e ferrovias. Para a imprensa, ele é o homem que vai tirar o país da era feudal. READ A morte de Putin, de 20 anos, de Piqué e Trevisan: Então, hoje...

No entanto, nem todo mundo gosta de mudanças e modernização. O restaurador, com cara de Abdel Latif Hamouchi. Tornou-se Chefe dos Serviços em 2007 e da Polícia em 2015, Hamouchi sobe na hierarquia da instituição marroquina. Acadêmicos, jornalistas, empresários e advogados independentes são então processados. Isso coloca dezenas de ativistas de direitos humanos na prisão. Há mesmo quem fale da existência de escutas telefónicas em tribunal, incluindo os telefones dos irmãos Zuaiter.

Para tornar o ar mais pesado para o rei, os “súditos” ficaram indignados. Os Papéis de Pandora expondo a corrupção econômica, os investimentos estrangeiros da elite marroquina e a desigualdade social no país são os motivos pelos quais os torcedores do Raja Casablanca, o clube de futebol mais popular do reino, cantam nas arquibancadas: “Ladrões, vocês estão roubando a riqueza do país.”