Tragédia no circo, morreu na frente do público

Tragédia circo Um homem chinês em uma vila perto da cidade de Suzhou, na província central de Anhui. a Swing do artista Ela morreu enquanto se apresentava com o marido. A mulher, apelidada de Sol, caiu no vazio enquanto se apresentava com o marido. Ela foi levada para o hospital, mas sucumbiu aos ferimentos na queda.

Vídeos do incidente nas redes sociais mostram o casal sendo carregado por um guindaste sobre uma grande plataforma ao ar livre, com a mulher segurando o marido, cujos braços envolvem dois pedaços de tecido pendurados no guindaste. Enquanto eles balançavam no ar, a mulher passou os braços em volta da cabeça do marido e se pendurou nele. Mas ela perdeu o controle e caiu no palco duro sob os aplausos do público. O marido tentou agarrar as pernas dela, mas não conseguiu.

Os vídeos chocaram as redes sociais chinesas. Muitos usuários se perguntaram por que a mulher não estava usando cinto de segurança e por que não havia redes de segurança ou tapetes no chão. Outros pediram regulamentos mais rígidos para fazer acrobacias e melhores proteções para os artistas.

“Esse tipo de performance acrobática no ar é realmente perigoso. Pelo menos coloque uma rede de segurança sob ela para que (o artista) possa ser protegido de cair”, disse um comentário na plataforma chinesa Weibo. “Por mais habilidosos que sejam os artistas, sempre haverá erros. Por que não há medidas de segurança?”

