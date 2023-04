O fim do século XX narrado por um herege de esquerda: o novo livro de Giovanni Pellegrino

Tomemos um advogado do sul, provavelmente de Lecce, cerca de cinquenta anos, administrativo, culto, inteligente, democrata, nunca envolvido em política, desconhecendo seus ritos, costumes, aborrecimentos, idiossincrasias, forte história e biografia, ele tem pensamentos, simpatias, emoções que não pode ser facilmente descrito, anseia loucamente por sua liberdade; Bem, pegue aquele advogado e de repente jogue-o PCI antigo (Partido Comunista sair E berlinensePrecisamente naquele período da história em que o PCI está prestes a seguir seu curso e o comunismo está desmoronando sob tijolos e argamassa colapso do muro de berlim. O que você acha, é uma boa experiência, não é? Como resultado dessa experiência, ela tem um sobrenome e um nome: Hajj Yohanna.

Nos últimos dias, um novo livro foi publicado nele João Pelegrino Ele conta sua aventura política, que começou no final dos anos 80, mas o levou à anatomia da história a primeira república Baseado em A primeira democracia Do bloco italiano desde o final dos anos sessenta até 2000. O livro é intitulado Dez anos de solidãoSubendereço “Memórias de um Herege Canhoto”, Publicado por Rubbettino, 290 páginas, divididas em quatro capítulos e 32 subcapítulos, cita – muitas vezes argumenta – praticamente todos os personagens da Primeira República e no topo da ordem das citações estão dois nomes: Francisco Cossiga Quem é Massimo D’Alema.

Este livro é muito interessante, principalmente para quem, como eu, viveu aqueles anos por dentro – digo por dentro PCI e os partidos que brotam do Partido Comunista Chinês – e quem vê os acontecimentos de três ou quatro décadas recuando, mais ou menos, olha para eles com olhos diferentes dos seus, mas nunca partidários, nunca obscurecidos por preconceitos ou distinções ideológicas. Porque tem uma grande vantagem peregrino, é que ele foi capaz de examinar nossa história olhando-a por dentro e por fora.

Sim, de dentro, porque quando ele mergulhou na política, a política o engoliu, como todo mundo. mas também de fora, porque não tem nada a defender, nem planos a salvar, nem teses a provar, nem influências a que se rebaixar. livro dizDécada”, mas esses dez anos marcam seu isolamento no parlamento. Porque a história cobre quase quarenta anos. Hoje Pellegrino tem 84 anos, quando começou sua biografia, tinha menos de cinquenta anos.

Naturalmente, ao ler o livro, não tive a impressão de que todas as suas reconstruções estivessem corretas. Quero dizer: coincide com a ideia do que aconteceu comigo. No entanto, é precisamente por isso que sinto o valor objetivo deste trabalho. O que basicamente nos diz – crucialmente – três coisas essenciais. Primeiro, que o PCI nunca morreu, pelo menos por muitos anos. E que seu stalinismo, talvez, tenha se fundido com a justiça, mas é sempre guiado por ela Grande causa para o estado (Não apenas a causa da festa) escapou de89para sistema público de distribuição, para dobrar, para Berlusconi bem como para P.D. granito. Com grande hostilidade ao pensamento livre, mas também, pelo menos no primeiro estágio, com um certo amor, de fato um forte amor pelo pensamento.

A segunda coisa que ele nos diz – e os leitores deste jornal sabem o quanto concordo – é que Justiça – que grande parte da classe política italiana sofreu como necessidade e necessidade categórica – arruinou e corrompeu A segunda república. Ele a tornou mesquinha, mais pobre e culturalmente superficial. O próprio devir – a justiça – é uma questão moral, ainda que tenha nascido para resolver a questão moral. eu digo Uma questão éticaPorque a justiça é a coisa ‘política’ mais reacionária e imoral que conheço.

A terceira coisa que ele nos diz é que A política é covarde. ele tem tal Reverência pelo poder – pelo poder como tal, não apenas pelo controle – você nunca sabe dizer não. Seja qual for a forma que você apresente: a economia, a burocracia ou o judiciário. E dizer sim quase sempre significa ceder a verdadeiros golpistas. Mas talvez – tenha cuidado – resumindo o livro desta forma Peregrino Eu levo meus pensamentos – e minha raiva – frequentemente para sua história, que contém talento em vez de ser sempre plana, clara e perfeitamente calma.

Suponha que os fatos relatados com muita precisão e graças a muitos conhecidos de primeira mão, memórias e testemunhos, sejam três (além da experiência de Lecce no comando da província). O primeiro é Tangentópolis. o segundo éCaso Andreotti. E o terceiro eles são anos de chumbo e a Conflito armado. Os dois primeiros, Pellegrino seguiu do papel muito delicado de Presidente do Conselho de Mandatos daqui para frente. o terceiro como presidente de uma comissão bicameral para investigar terrorismo.

em Tangentopoli Peregrino Ele nos conta muitas coisas, mas o que mais me impressionou foi a descrição, sem enfeites, de quais eram os métodos de investigação. Uma reportagem denunciando violações esporádicas. A primeira é usar as prisões como forma de fazer os suspeitos confessarem. Contra todo espírito e lei constitucional. O segundo é o truque de deixar um arquivo aberto indefinidamente, de modo a adicionar todos os novos avisos de garantia ao mesmo arquivo, garantindo assim que Despercebidas Quem tinha que autorizar as prisões era sempre ele mesmo (o amigo). Mais uma vez, violarArtigo 25 de constituição (O juiz natural que tem direito a cada indivíduo).

A terceira infração são os autos de segurança (e consequentemente os mandados de prisão) “em lotes”, a fim de burlar as condições da prisão preventiva. Para ser claro, a promotoria o prendeu por uma acusação, mas eles tinham mais duas ou três guardadas para contestá-lo mais tarde, quando os limites de prisão preventiva para a primeira acusação estivessem prestes a expirar. A história daqueles anos terríveis, que destruíram completamente a primeira república, é muito detalhada e sem dúvida se destaca autoridade dos juízesque colocou a política sob controle, e a arrogância da política que fez Harakiri.

lá caso Andreotti Também é muito interessante. Porque lendo Peregrino Obviamente, Andreotti era completamente inocente. Não foi um julgamento ou investigação, mas uma partida de xadrez que Andreotti concordou em jogar. Ele concordou porque não tinha escolha. Ou talvez, mais do que um jogo de xadrez, fosse uma caça à raposa, sem compromisso. Então há a história Os anos setenta. E aqui acho que a reconstrução de Pellegrino é obscurecida por uma certa dose, embora sempre sensata Conspiração. Pellegrino examina essa década através da lente de manobras políticas, contratempos, interesses, manobras e influências internacionais. Acho que falta o elemento essencial: o impulso massivo de toda uma geração para a frente de luta de massas contra o regime.

Um fenômeno social, político e até existencial que chocou o palácio e sua polícia e mudou o equilíbrio de poder entre as duas partes, mas nunca esteve envolvido.edifícios”, com instituições e poderes. Ele caminhou sozinho. Sozinho ele construiu coisas extraordinárias em 68 No 69, E então, nos anos seguintes, não conseguiu responder aos contra-ataques, e tornou-se violento – em parte – em terrorismo. E quando digo “parcialmente” não quero dizer “margem”. Não, havia dezenas de milhares de jovens, burgueses e proletários, nascidos entre eles ’45 e a 60 segundos, que foram apalpados e sequestrados Conflito armado.

Peço desculpas se estou sobrecarregado com meus pensamentos, mas este livro obriga você a tirar todos os pensamentos dele, porque é um livro herético e provocativo que parece ter sido feito para criar reações. Para isso vale muito. no fim D’Alema. Mas aqui deixamos a tragédia do livro. A história da relação entre o advogado de Lecce e o Comandante Máximo é fascinante. Ridículo e autodepreciativo. Cheio das peculiaridades, solidão e não convencionalidade de D’Alema. Peregrino Nunca se esqueça disso. Com amor e ódio. Afinal, todo o livro é um drama de amor e rancor.