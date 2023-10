Israel – O Hamas está em guerra, as notícias de hoje | Biden: “Ajuda humanitária a Gaza”. Mas o firme “não” vem de Israel

• É o décimo sétimo dia de guerra: mais de 4.700 palestinianos, 1.400 israelitas e 212 reféns foram mortos na Faixa de Gaza.

• Os Estados Unidos estão “preocupados” com a possibilidade de o conflito entre Israel e o Hamas se espalhar para o Líbano e o Irão. A diplomacia funciona: No domingo, houve comunicações sustentadas entre Biden e Israel, e depois entre Biden e os principais líderes ocidentais.

• O Ministro dos Negócios Estrangeiros Tajani disse que a Itália pretende “extrair 19 pessoas (cidadãos italianos e suas famílias) de Gaza o mais rapidamente possível” e está a concentrar-se na libertação dos dois reféns ítalo-israelenses agora detidos nas mãos de extremistas.

• Biden chegou a um acordo com Netanyahu relativamente ao “fluxo contínuo de ajuda para Gaza”.

06:36 – Hamas: “Discuti com o Irã como impedir os ataques israelenses a Gaza.”

O chefe do gabinete político do Hamas, Ismail Haniyeh, recebeu um telefonema do ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Hossein Amir Abdollahian, no domingo à noite para discutir “como usar todos os meios para parar” os ataques israelitas a Gaza. Os dois lados também discutiram os últimos desenvolvimentos relacionados com a agressão sionista contra a Faixa de Gaza. Foi o que o Hamas anunciou via Telegram.

05h25 – Al Jazeera: “A pior noite de bombardeio em Gaza”

A Al Jazeera informou que esta foi a noite “mais sangrenta” de bombardeio em Gaza desde o ataque massivo do Hamas a Israel em 7 de outubro. Os aviões de combate israelitas intensificaram o nível e o alcance dos seus ataques, visando diversas áreas dentro da Faixa Palestiniana. Um dos ataques ocorreu no campo de refugiados de Jabalia, uma área densamente povoada onde vivem mais de 120 mil palestinos. Os arredores dos hospitais Al-Shifa e Al-Quds também foram bombardeados. Segundo a agência de notícias palestina Wafa, pelo menos 400 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas, em ataques a residências de civis sem aviso prévio. READ "Muito pobre para ser primeiro-ministro" - Corriere.it

05h16 – Blinken está satisfeito com a libertação de cidadãos dos EUA pelo Hamas

Desde o início da crise em curso no Médio Oriente, os Estados Unidos têm-se empenhado em trabalhar para libertar cidadãos americanos mantidos reféns pelo movimento islâmico palestiniano Hamas, e estão satisfeitos com a libertação das cidadãs americanas Judith e Natalie Raanan, ocorrida ontem. . O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, disse isso durante uma entrevista à NBC News. “Temos trabalhado neste assunto desde o início: estivemos em contacto com muitos parceiros na região e enviámos mensagens claras sobre a necessidade de libertar todos os reféns imediata e incondicionalmente”, disse o ministro, acrescentando que tinha falado diretamente com os Estados Unidos. Duas mulheres libertadas da organização palestina: “Elas pareciam fortes mental e espiritualmente. No entanto, ainda existem muitos outros reféns e esperamos que mais sejam libertados. Mas a questão fundamental é: eles devem ser libertados, cada um deles, agora, incondicionalmente.”

02h41 – Biden e seus aliados: “Israel se defende, mas protege os civis”.

O presidente dos EUA, Joe Biden, discutiu a guerra entre Israel e o Hamas com os líderes das principais potências ocidentais, à medida que as forças armadas do Estado judeu intensificam os seus ataques a Gaza. Segundo relatos da Casa Branca, Biden conversou com os líderes da Grã-Bretanha, Canadá, França, Alemanha e Itália – Rishi Sunak, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Giorgia Meloni – que “afirmaram o seu apoio a Israel e aos seus direitos .” Para se defender do terrorismo, apelou ao respeito pelo direito humanitário internacional, incluindo a protecção dos civis. Os líderes também discutiram os seus concidadãos apanhados no conflito, “particularmente aqueles que desejam deixar Gaza”. READ Barbie é proibida nos cinemas russos, mas há exibições secretas do filme

02h39 – Al Jazeera: 30 mártires no bombardeio do campo de Jabalia em Gaza

As equipes de resgate recuperaram os corpos de cerca de trinta pessoas sob os escombros do campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, que foi alvo de bombardeios israelenses. Isto foi relatado pela Al Jazeera, explicando que a maioria das vítimas eram mulheres e crianças.

02h23 – Mídia palestina: “Israel bombardeia perto de dois hospitais em Gaza”

Caças israelenses bombardearam as proximidades dos hospitais Al-Shifa e Al-Quds em Gaza e dispararam “vários mísseis”. Isto foi relatado pela Agência de Notícias Palestina Wafa

01h54 – Netanyahu desacelera os Estados Unidos: Israel não fornecerá ajuda humanitária a Gaza

“Israel não fornecerá qualquer ajuda humanitária a Gaza e impedirá quaisquer fornecimentos não supervisionados por terceiros.” Isto foi confirmado pelo gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, depois de Washington ter anunciado um fluxo contínuo de ajuda a Gaza com a aprovação das autoridades israelitas, o que suscitou críticas da extrema direita israelita.

01h37 – Israel atacou mais duas células do Hezbollah no Líbano

As forças israelenses bombardearam mais duas células do Hezbollah no sul do Líbano antes que pudessem realizar ataques ao Estado judeu. Segundo o próprio exército, uma das células, na área de Mount Dov, pretendia lançar mísseis, enquanto a segunda célula, perto da cidade de Matat, no norte, pretendia lançar um míssil antitanque.

00h28 – Biden chega a acordo com Netanyahu sobre “o fluxo contínuo de ajuda para Gaza”

“Haverá um fluxo contínuo de ajuda para Gaza.” Joe Biden anunciou isso após um telefonema com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. O Presidente dos EUA confirmou: “Chegamos a um acordo”. READ Ucrânia, Zelensky: “Se eu levar a guerra à Rússia, perderei aliados”: últimas notícias

00:15 – Herzog: O Hamas queria usar cianeto contra civis