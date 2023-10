O chá verde nada mais é do que uma bebida saudável e inofensiva: seus efeitos são devastadores para o corpo, mas ninguém diz isso O que você precisa saber

O chá verde não é apenas uma bebida saudável e totalmente inofensiva. Os efeitos em nossos corpos que não devem ser subestimados.

Durante todo o verão fomos assediados por especialistas com conselhos de dois níveis Dieta: O primeiro foi de Adicione mais frutas e vegetais frescos Da temporada, enquanto o segundo de Mantenha-se constantemente hidratado. Para isso, seria ótimo beber dois litros de água cachoeira Um dia, de preferência macio e não congelado.

Há mais um conselho, que na verdade ainda está sendo inventado, já que o conselho que acabamos de citar é válido em todos os meses do ano Beba chá de ervas desintoxicante e digestivoOu até mesmo alta durante o dia. À noite, antes de dormir, é sempre bom tomar uma xícara Chá de ervas relaxante Ou camomila, talvez Sem açúcar.

Então aqui está o nosso amado Chá verde. Muitos argumentam que é o melhor Matchá Que agora encontramos à venda em todo o lado, até no nosso país. Serão xícaras para saborear ao longo do dia 3 E também sem açúcar. Obviamente, se não estamos acostumados Não use açúcarA mudança desse hábito deve acontecer gradativamente.

Chá verde, uma bebida nem sempre saudável

mas Mesmo com o chá verde nunca devemos exagerar. Além disso, como diz o famoso, verdadeiro e atual ditado popular, Muita paralisia. E quando falamos sobre DietaÉ um tema que deveria estar mais próximo do nosso coração porque tem algo a ver com isso Nossa saúdeTemos que levar isso mais em consideração.

E nesta dimensão significa que Você não deve exceder seu consumo diariamente. Contudo, recordemos também que, embora em princípio Suas três xícaras diárias Eles são um verdadeiro deleite para mantê-lo acordado Nosso metabolismoPorém, antes de seguirmos nessa direção, pedimos mais informações ao nosso médico. Até porque esta bebida também contém alguns Os efeitos colaterais não devem ser subestimados.

Seus efeitos colaterais

Lembremos que estamos sempre falando sobre Você. Por favor contenha Thane Se consumirmos em excesso, principalmente a partir das 17h ou em qualquer caso próximo ao horário de descanso noturno, podemos estar correndo um risco Uma noite sem dormir. E também não é o melhor para a nossa saúde física e mental Nosso metabolismo.

Então, talvez uma dica adicional seria escolher essa Descafeinado Que está disponível em muitos supermercados. Outro efeito colateral a considerar é que pode Fornece-nos uma forte diurese. Então, se já estamos sofrendo de problemas urinários, não é uma boa ideia exagerar Seu sabor.