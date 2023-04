Você pagará 787,5 milhões de indenização – Corriere.it

No final, foi o filme da Fox de Rupert Murdoch que se recusou a resolver durante uma longa investigação marcada pelas revelações persistentes e devastadoras de alegações sabidamente falsas feitas por seus jornalistas, dispostos a dar crédito a uma teoria da conspiração eleitoral de 2020 manipulada pelo Dominion, um produto que escorregou muitas máquinas usadas. Para contar os votos: Assim que a primeira audiência estava prestes a começar com o público sentado por horas em um tribunal de Delaware e os 12 jurados selecionados em seus assentos na sexta-feira, o juiz Eric Davis anuncia um acordo ao extremo entre as partes: Fox admite que fez falsas alegações e paga indenização US$ 787,5 milhões para obter o controle do Domínio para compensá-lo pelos danos à imagem e comerciais que causou com suas calúnias.

A empresa havia solicitado duas vezes (1,6 bilhão), mas ainda assim se declarou satisfeita“Mostramos que a verdade ainda importa e as mentiras têm consequências, e não se safa disso”, disse o advogado-chefe da Dominion, triunfante. Justin NelsonEnquanto CEO da empresa, João Paulos Ele disse que a rede de televisão conservadora “admite que mentiu e se desculpou”. De fato, até o momento, os comunicados de imprensa de Murdoch se limitaram a reconhecer que espalhou algumas informações falsas, mas sem desculpas. Não está claro se houve desculpas pessoais de Rupert Murdoch, que admitiu no depoimento que deu durante a investigação que nunca acreditou na tese da “eleição roubada”, mas também admitiu que não fez nada para impedir que os condutores de rádio de sua rede continuassem a espalhar teses falsas: eles dizem que não querem irritar seus telespectadores trumpianos e evitar um êxodo para as emissoras de extrema direita. READ A sombra entre a América e o Vaticano: o "caso Biden" explode

Mesmo sem expresso Minha culpaAlém disso, o comunicado de imprensa da RaposaDe longe, o megafone mais potente de Donald Trump soa não só como admissão de culpa, mas também como repúdio à linhagem do ex-presidente que continua insistindo na (falsa) premissa de roubar a eleição de Joe Biden: «Aqui estamos Espero que esta solução amigável que evite o processo divisivo ajude. O país precisa seguir em frente e deixar essas questões para trás.” Advogados provavelmente Raposa Ele aceitou um acordo judicial há muito rejeitado para evitar expor o próprio Robert, seu filho Lachlan e âncora mais popular da rede, Who Tucker Carlson para Sean Hannity para Maria Bartiromo, em agonizantes audiências públicas no tribunal, diante de um juiz furioso ao saber que os advogados de Fox mentiram para negar que o antigo patriarca da dinastia Murdoch ocupasse cargos relevantes na rede: apenas honorários, disseram. Em vez disso, Robert assume o cargo de CEO Notícias da raposa: uma descoberta que leva o enfurecido Chefe de Justiça a convocar Murdoch e até mesmo Lachlan para o que certamente teriam sido interrogatórios rigorosos e a nomear um mestre particular encarregado de investigar possíveis tentativas de advogados da rede de televisão de enganar e ocultar evidências. Com o risco de consequências judiciais também para esses advogados.