Suspenda as moedas do Reino Unido, as casas da moeda não cunharão mais centavos – QuiFinanza

em Reino Unido Os pagamentos digitais são, ano após ano, cada vez mais utilizados pelos súbditos do actual Rei Carlos e da Rainha Isabel de ontem, tanto que os funcionários do Tesouro ordenaram a sua libertação. hortelã o Nacional, Menta realeu Nenhuma moeda nova é cunhada Para circulação geral. Este processo afetará principalmente as chamadas moedas, ou seja, aquelas de menor valor, ou seja, as moedas Um centavo. Esta seria uma decisão que, se confirmada, poderia marcar um ponto de viragem decisivo rumo ao tão discutido abandono do dinheiro em favor dos pagamentos digitais.

Reino Unido, pare as moedas

Como reportadoPadrão noturnoMenta real, hortelã inglesa Como mencionado, planejaremos Não peça novas moedas de 1p e 2p Nos próximos anos, após receber a ordem de funcionários do Tesouro britânico. Esta decisão radical será impulsionada principalmente pela crescente proporção de cidadãos que, no Reino Unido, efetuam pagamentos quase exclusivamente através de ferramentas digitais.

Os dados confirmam isso: a cada ano, a proporção daqueles que pagam suas compras com cartões digitais ou similares aumenta 2%. tamanho Transações em dinheiro Em vez disso, diminuiu para um total de 12% em 2023, e em 2024 esta percentagem deverá cair para menos de 10%. Um grupo que é demasiado pequeno para imprimir dinheiro novo, especialmente se for de pequeno valor como no caso de… Um centavo.

Precedentes históricos do Reino Unido

em Reino Unido Tanto o sistema de pagamento quanto as moedas utilizadas sempre tiveram ótimas características. No passado, por exemplo, as paróquias mundiais foram batizadas Sistema monetário imperial Que foi baseado em frações. Isto afirma que a moeda mais valiosa é Meia coroaOito deles compõem um GBP. E novamente, isso xelimOs ingleses também o chamavam de Bob, e seu valor era um vigésimo de libra, ou seja, 12 Um centavo. Pode parecer um sistema muito antigo, mas, na verdade, foi somente em 15 de fevereiro de 1971 que ocorreu a mudança para decimal no Reino Unido, quando os centavos se tornaram regulares. centavoscomo acontece em todo o mundo.

Outra transformação muito importante da cunhagem ocorreu no Reino Unido 1984quando Meio centavo. Então chegueeuro, os ingleses imediatamente o evitaram e o devolveram permanentemente ao remetente com aquele desejo de autonomia chamado Brexit. Uma mensagem clara que o Reino Unido queria enviar ao mundo: a monarquia e a libra esterlina são intocáveis ​​pelos súbditos de Sua Majestade.

Eliminação máxima de dinheiro

Seleção de funcionários do Departamento do Tesouro Reino Unido A cessação da impressão de moedas de 1 e 2 centavos na Casa da Moeda Nacional resultaria na limitação dos pagamentos em dinheiro a múltiplos de 5 centavos. Isto, como mencionamos, é um passo importante para queAbandonar completamente o dinheiroContudo, este processo ainda sofre de algumas limitações e obstáculos. Na verdade, uma sociedade completamente sem dinheiro colocaria em perigo os grupos mais vulneráveis ​​e os idosos, que normalmente estão menos habituados às inovações tecnológicas. Este elemento, em particular, levaria estes grupos de pessoas a permanecerem fortemente ligados ao dinheiro.