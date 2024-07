Venezuela, Maduro confirma seu presidente. A oposição condena as violações. ONU pede “transparência total” – Notícias

O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou oficialmente Nicolás Maduro o vencedor das eleições presidenciais com 51,2% dos votos. Em comparação com 44,2% do candidato da oposição Edmundo Gonzalez Urrutia. Maduro compareceu pessoalmente à sede da CNE para o anúncio oficial. “Eles queriam atirar em mim” na praça “Sabemos disso porque foram presos e confessaram”. Isto foi afirmado pelo presidente Nicolás Maduro em conferência de imprensa no Conselho Nacional Eleitoral.

mas A oposição denuncia as violações Ele afirma que ganhou por 70%. ONU pede “transparência total” Sobre os resultados da votação.

A líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, está sob investigação por alegada tentativa de ataque cibernético ao sistema eleitoral com o objetivo de manipular os resultados eleitorais do país. O anúncio foi feito pelo promotor-chefe Tariq William Saab em entrevista coletiva.

Secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken expressou dúvidas Sobre a condução das consultas eleitorais, bem como o Ministro dos Negócios Estrangeiros italiano Tajani disse que tinha “muitas dúvidas”. sobre a condução regular das eleições na Venezuela”, exigindo “resultados verificáveis ​​e acesso a documentos”.

“Eles não tiveram sucesso com sanções, agressões e ameaças. Não tiveram sucesso agora e nunca terão sucesso com a dignidade do povo da Venezuela. O fascismo na Venezuela, a terra de Bolívar e Chávez, não passará”. Estas foram as primeiras palavras de Maduro, que comemorou com milhares de seus apoiadores reunidos em frente ao Palácio de Miraflores: “Viva Chávez, Chávez, esta vitória é sua”, lembrando que ontem, no dia das eleições, foi a sua vitória. 70º aniversário.

“Tivemos um ataque cibernético massivo no meio do Conselho Eleitoral. Sabemos quem o fez. Fizeram-no porque queriam impedir que o povo da Venezuela obtivesse os resultados oficiais. Para que pudessem gritar o que tinham preparado: ‘Gritai’. , gente feia, gente bonita aqui comigo”, frisou. “Já vimos este filme” com Capriles, e houve mortes por culpa deles. prevaleceu.

Anteriormente, o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Iván Gil, denunciou a “interferência” contra as eleições presidenciais por parte de um grupo de nove países latino-americanos “e potências estrangeiras”. “A Venezuela condena e alerta o mundo contra a interferência no processo eleitoral, no nosso direito à livre autodeterminação e na soberania da nossa pátria por parte de um grupo de governos e potências estrangeiros”, escreveu ele. “Este grupo é uma cópia do extinto e derrotado notório Grupo Lima, que inclui funcionários do governo da Argentina, Costa Rica, Equador, Guatemala, Panamá, Peru, Uruguai e República Dominicana, juntamente com um grupo de assassinos políticos de extrema direita. Especializado em desestabilizar governos na região, é um grupo que tenta desestabilizar o processo “eleitoral”.

O ministro acrescentou que entre eles estão "Ivan Duque, Mauricio Macri, Andres Pastrana, Oscar Arias, Marco Rubio e Rick Scott", que – segundo o governo venezuelano – "estão tentando minar o que hoje foi expresso como paz e espírito cívico". " No nosso país, nada mais é do que o povo exercendo o seu direito de voto."







Mas a oposição levantou dúvidas sobre o andamento da votação e denunciou irregularidades no processo de contagem. A líder da oposição, Maria Corina Machado, disse que o “novo presidente eleito” da Venezuela é o embaixador Edmundo Gonzalez Urrutia, apesar do conselho eleitoral ter declarado Nicolás Maduro o vencedor. A força antichavista anunciou que “ganhou 70%” dos votos.

“Lutarei” para “impor a verdade”, disse Machado, e “a verdade e a soberania popular devem prevalecer”, alegando ter dados “independentes” sobre sondagens de opinião, bem como outros estudos que dão uma vantagem esmagadora aos Democratas. oposição. Ele disse: “Todos nós sabemos o que aconteceu hoje, as pessoas sabem disso, a comunidade internacional sabe disso e eles sabem disso”. “Queremos dizer a todos os venezuelanos que a Venezuela tem um novo presidente, Edmundo Gonzalez Urrutia. Vencemos e todos sabem disso”, disse ele. “Vencemos em todos os setores do país e em todos os estados”, acrescentou Machado.

Anteriormente, a ex-deputada do partido Plataforma Unitaria Democrática, Delsa Solorzano, havia condenado as irregularidades: “Eu denunciei com as provas em mãos. Atrasam a transferência dos dados para o centro de informática e a publicação das atas. importância o número de assentos eleitorais dos quais nossas testemunhas são removidas e outras Eles se recusam a transmitir os resultados da contagem.” Ele acrescentou: “Mas com as nossas descobertas, podemos dizer que sabemos o que está acontecendo no país”.

O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, expressou “sérias dúvidas” de que os resultados das eleições presidenciais na Venezuela representem a vontade do povo e apelou a uma contagem de votos “justa e transparente”.

O Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou que vai assinar um decreto para iniciar um processo de "diálogo nacional" que favoreça um "novo consenso" capaz de melhorar o "entendimento" entre as diversas forças políticas do país.

União Europeia: É essencial que haja total transparência em relação ao voto na Venezuela



O alto representante da União Europeia, Josep Borrell, apelou à Venezuela para garantir “total transparência” nas controversas eleições que o presidente Nicolás Maduro acaba de vencer. “O povo da Venezuela votou pacificamente e em grande número no futuro do seu país. A sua vontade deve ser respeitada”, mas “garantir a total transparência do processo eleitoral, incluindo a contagem detalhada dos votos e o acesso aos registos eleitorais nas urnas, é vital. .” Importante”, escreveu Burrell em X.

Miley: Argentina não reconhecerá mais nenhuma fraude na Venezuela



O presidente argentino, Javier Miley, anunciou esta manhã que seu país “não reconhecerá nenhuma outra fraude” na Venezuela e expressou sua esperança de que as forças armadas venezuelanas “defendam desta vez a democracia e a vontade do povo”.

O líder liberal de linha dura disse numa mensagem publicada no Twitter: “As declarações declaram uma vitória esmagadora para a oposição, e o mundo está à espera de admitir a derrota após anos de socialismo, miséria, decadência e morte”.

A ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, também usou as redes sociais para exigir que Nicolás Maduro, que foi reconduzido presidente pelo Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, “admitisse a derrota”. “A diferença de votos contra a ditadura de Chávez é enorme”, disse Mondino. “Eles perderam em todos os estados por mais de 35%.

