Os cientistas ficaram alarmados: uma guerra nuclear teria efeitos catastróficos no nosso planeta

Sombra sobre o futuro: conflitos nucleares e suas consequências ambientais devastadoras.

Ao longo da história, eu Conflitos mundiais Eles sempre deixaram cicatrizes profundas no nosso planeta. Guerras como antes E a Segunda Guerra Mundial Não só matou milhões; Mudanças políticas e sociais Longo prazo. Os campos de batalha tornaram-se locais de devastação e cidades outrora prósperas foram reduzidas a ruínas.

Há também guerra FriaEmbora não tenha havido conflito direto entre as grandes potências, elas testemunharam uma corrida por… armas nucleares O que colocou o mundo à beira de um possível apocalipse. o Arsenais nucleares Estava a crescer, alimentando o medo de uma guerra total que poderia destruir a civilização tal como a conhecemos. O termo “equilíbrio do terror” descreve com precisão esta situação delicada.

Ao longo dos anos, vários tratados de desarmamento e acordos internacionais procuraram reduzir o risco de conflito nuclear. No entanto, Tensões geopolíticas Eles nunca desapareceram completamente. Recentemente, a atenção dos cientistas foi mais uma vez atraída para a possibilidade de um conflito nuclear e para os efeitos devastadores que este poderia ter no ambiente global.

Eles foram os primeiros a simular as consequências de uma guerra nuclear Carl sagan E Owenton. Os seus estudos iniciais centraram-se nos impactos terrestres de tais eventos catastróficos. No entanto, estou Modelos climáticos avançados Hoje permitiu atualizar estas simulações, revelando novos cenários particularmente preocupantes no que diz respeito aos oceanos.

Redescubra fantasmas antigos

Infelizmente, os conflitos internacionais trouxeram novamente a atenção para um espectro antigo que preocupa a humanidade: uma Conflito nuclear e suas consequências ambientais. Owen Toon e sua equipe retomaram os estudos originais e os atualizaram com técnicas modernas. Os resultados são Preocupante: Uma guerra nuclear geraria uma quantidade de… fumar Quase 20 vezes superiores aos produzidos pelos incêndios florestais australianos em 2019 e 2020.

Esta espessa camada de fumaça Ele bloqueia a luz solar Dentro de algumas semanas, causando um resfriamento significativo do planeta em cerca de 7 graus. O cenário resultante será semelhante ao Cenário A impacto de asteróide, Com a consequente expansão do gelo sobre grande parte da superfície terrestre, principalmente nos oceanos.

Impacto nos mares

Um choque tão drástico mudaria os oceanos para sempre. As temperaturas superficiais e profundas irão misturar-se, perturbando muitos ciclos de vida dos ecossistemas marinhos. o fitoplâncton, Na base de redes comida A produção oceânica e de oxigênio diminuirá drasticamente devido à menor luz solar. Este evento tornaria a maior parte dos mares desconhecidos e mortais mundo, Enorme criação problemas Pelo bem da subsistência humana.

De acordo com as expectativas dos cientistas. Vinte anos após um conflito nuclear, a biomassa oceânica pode começar a estabilizarMesmo no mínimo. No entanto, esta emissão não será distribuída uniformemente. Muitas áreas podem não ver um retorno estável da vida marinha Milhares de anos ou mais. Espécies marinhas maiores poderão desaparecer para sempre e novas espécies poderão surgir através da evolução. No entanto, é possível Entrega normal Só será interessante se a humanidade ainda for capaz de observá-lo e beneficiar-se dele.