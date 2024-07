Guerra no Oriente Médio. Israel responde ao Hezbollah. notícias de hoje

Líbano e Hezbollah evacuam algumas áreas no sul por medo de ataques israelenses

O Hezbollah evacuou algumas das suas posições no Líbano depois de Israel ter ameaçado atacar “à força” em resposta ao ataque com mísseis que matou 11 crianças na aldeia drusa de Majdal Shams, nas Colinas de Golã, que Israel anexou. O anúncio foi feito por uma fonte próxima do grupo xiita: o Hezbollah, que negou estar por trás do ataque, “evacuou alguns locais no sul e no Vale do Bekaa que acreditava poderem ser um alvo para Israel”.