Alasca, a nova mania de atirar carros de um barranco de 100 metros de altura | Atrai públicos de todos os Estados Unidos

Já vimos todos os tipos de modas, entretenimento e formas de entretenimento social, principalmente nesta fase histórica que vivemos, caracterizada pelas redes sociais, influenciadores e web fashion. por muito pouco.

Mesmo no setor automotivo, por exemplo, quase todos os dias aparecem notícias, histórias e certas peças realmente estranhas, que são tão únicas que se espalham pelo mundo. Os quatro cantos do mundo.

O setor automóvel assiste, tanto positiva como negativamente, a grandes transformações e mudanças ao nível estrutural, motor e estético, mas também ao nível da moda e da modernidade. Comportamentos sociais.

Frequentemente associado a eventos públicos, ConcertosE aniversário Aniversáriovários eventos com um poder extraordinário, não apenas evocativos, mas também socialmente envolventes, vêm à tona.

Reuniõessão todos novos encontros, mas também atos perigosos e imprudentes, como corridas de carros ilegais, terríveis, não autorizadas ou outras coisas.

Esta é a nova moda que sai do Alasca

Algumas histórias como as mencionadas, por exemplo Do Alasca Que certamente já vem agitando há algum tempo, e obviamente nem sempre de forma positiva, causam uma verdadeira impressão: seja porque nasceram com intenções majoritariamente positivas, indica uma vontade de reunir todos em torno de um só lugar. Observação feriadoE porque os efeitos também podem ser negativos ao nível da simulação.

Estamos falando de um caso que alguns consideram uma loucura que vem do Alasca nos Estados Unidos: a tendência de despejar muitos carros no fundo de uma ravina com mais de 100 metros de altura que atrai muitos convertidos de todos os Estados Unidos Estados Unidos e não apenas de todos os Estados Unidos do mundo. O motivo está relacionadoO Dia da Independência dos Estados Unidos cai em 4 de julho.

É assim que eles celebram a independência no Alasca

Falamos muito sobre soltar fogos de artifício Alasca Em vez disso, eles preferem jogar os carros para fora do cânion e fazê-los bater no fundo do cânion: cenas incríveis de carros batendo com muitas pessoas assistindo; Uma verdadeira celebração comunitária, mas que corre o risco de causar uma grande impressão negativo Simular um evento cujos limites com o risco são muito claros.

A tendência que começou há oito anos já está difundida com verdadeiras festas paralelas compostas por churrascos, música ao vivo e eventos de entretenimento até a chegada O grande final Onde os carros colidem quando caem no vale.