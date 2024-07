Alerta meteorológico, mega ciclone Kirsty é uma bomba de mau tempo na Europa: 5 países em alerta

metweb

ele é chamado “CristianeA tempestade, de origem atlântica, está a intensificar-se na Europa de Leste e a provocar muito mau tempo nestas horas Alemanha E Polôniae rapidamente se estende em direção a I Países bálticos. Mas a evolução do tempo é preocupante nas próximas horas: entre esta noite e amanhã, de facto, esta perturbação irá evoluir para uma verdadeira perturbação Ciclone extratropical Que irá se aprofundar para 990hPa Pressão baixa, evento muito raro no auge do verão.

A tempestade atingirá com muita violência hoje, tarde e noite Lituânia E Letônia Locais onde ocorrem chuvas fortes: A Linhacapital da Letónia, alerta máximo para o forte mau tempo Acesso. O mau tempo também afetaráEstônia.

amanhã, Segunda-feira, 29 de julhohoje será o pior dia para a fúria causada pela tempestade, que continuará a atingir os países bálticos e estender-se-á também a Rússia E Bielorrússia. Além das fortes chuvas, também enfrentaremos ventos fortes: os danos serão gravíssimos.

Os fenómenos meteorológicos severos continuarão ao longo do dia, com fortes chuvas pela manhã, mas também fortes trovoadas à tarde e ventos fortes durante todo o dia.

Como podemos ver nos mesmos mapas, na tarde de segunda-feira outro furacão no Atlântico aproximar-se-á da Europa pelo sul/oeste, provocando fortes chuvas e trovoadas em Portugal E em Espanha Norte/oeste, em Galiza. Também aqui assistiremos a fortes fenómenos com aguaceiros e granizo, que continuarão ao longo do dia Terça-feira, 30 de julho.





