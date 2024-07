Israel – O Hamas está em guerra, notícias de hoje ao vivo

Um novo ataque a Gaza: pelo menos 30 mortos em Deir al-Balah

(Martha Serafini, enviada a Jerusalém) Pelo menos 30 Palestinos Eles foram mortos em um ataque israelense Na escola A Deir al-Balah na Faixa de Gaza Que o exército israelense afirma ter bombardeado porque é um centro de comando Do Hamas. agência de notícias ReutersO Ministério da Saúde de Gaza e a assessoria de imprensa do governo dirigida pelo Hamas anunciaram o número de mortos no ataque à escola em Deir al-Balah, uma das áreas mais lotadas de famílias deslocadas, e também informaram que outras 100 pessoas permaneceram feridas . A Reuters também informou que ambulâncias haviam chegado No Hospital Al-Aqsa De Deir al-Balah e dos feridos, que também chegaram a pé, com as roupas manchadas de sangue. Em ataques anteriores contra infra-estruturas civis, o exército israelita acusou o movimento islâmico armado Hamas de pôr civis em perigo, acusando-o de operar em bairros densamente povoados, escolas e hospitais como disfarce. O Hamas nega tudo isso. No Campo de refugiados de BureijAnteriormente, cinco palestinianos foram mortos num ataque aéreo israelita a uma casa, enquanto outros quatro foram mortos num outro ataque a uma casa em RafaPerto da fronteira com EgitoOs médicos relataram.

Esta manhã o exército israelita Ordenei a evacuação da zona humanitáriaDizendo que estava anunciando uma operação contra o Hamas em Khan Yunis, incluindo partes de Al-Mawasi, um acampamento temporário onde milhares de pessoas se refugiaram. De acordo comAgência de notíciasA ordem vem em resposta ao lançamento de foguetes, que Israel afirma ter vindo da região. Esta é a segunda evacuação numa semana numa área designada para palestinos que fogem de outras partes de Gaza. Muitos palestinianos foram forçados a deslocar-se várias vezes em busca de segurança durante a campanha aérea e terrestre israelita. Na segunda-feira, após a ordem de evacuação, vários ataques aéreos israelitas atingiram Khan Yunis, matando pelo menos 70 pessoas, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que citou dados do Hospital Nasser. A área faz parte de uma “zona humanitária” de 60 quilómetros quadrados estabelecida por Israel, onde cerca de 1,8 milhões de palestinianos se refugiaram, o equivalente a mais de metade da população de Gaza antes da guerra, de 2,3 milhões de pessoas.