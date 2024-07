A princesa usa seu título real para libertar uma espécie de gênio e acaba sob acusação antes de se casar com o “xamã”.

O que suscita preocupações em Oslo não é a aprovação de um “xamã” pela filha do rei, mas o facto de a princesa estar a usar o seu título para comercializar gin. Um mês após o casamento da princesa Märtha Louise da Noruega, filha do rei Harald V, que… Em 29 de agosto, ela se casará com Doric Verret – um querido empresário de Hollywood e professor xamânico, e estrelas como Banderas e Paltrow, em um casamento longo de quatro dias. Celebrações entre os fiordes de Geiranger – As autoridades de saúde norueguesas destacaram o uso indevido do título real nos negócios.

No centro da questão estão as garrafas de gin que foram lançadas especialmente para o casamento da princesa. E pensar que há apenas alguns anos, foi o amor entre a filha do rei e o Sr. Verret que fez barulho. Finalmente, após anos de tensão na família, o rei Harald aceitou o fato de que sua amada filha se casou com o amor de sua vida.

“Decidi que não cumprirei mais obrigações reais.” Com estas palavras, a princesa anunciou sua retirada dos compromissos reaisDepois de uma longa onda provocada pelo seu noivado com Veret: “Muitas questões foram levantadas pela minha amada”. Foi tomada a decisão de restaurar a “serenidade à casa real”. “Lamento que a princesa não represente mais a Casa Real”, comentou o pai, o rei Harald, que estava com o filho e herdeiro do trono Haakon (que foi regente durante a primeira metade do ano depois de um marca-passo ter aplicado seu pai em fevereiro). Ela teve que lidar com o colapso da popularidade da Coroa, em parte relacionado às novas escolhas românticas da princesa.

"Avaliamos isto de todos os ângulos e no final foi uma decisão conjunta", explicou a mãe da princesa, a rainha Sonja, que tem origens burguesas.. Mas a condição específica para a liberdade emocional de uma filha ao casar-se com um xamã era precisamente que ela renunciasse ao seu papel na família real. É claro que ele não utilizou o título real para assuntos comerciais.

O rei pai não tirou o título de sua filhaMas ele deixou claro que a princesa não usaria o título de forma que diminuísse o papel da coroa. E também porque no dia seguinte ao noivado, há dois anos, o que desagradou aos súbditos do rei Harald não foi certamente a cor da pele do noivo da princesa. Pelo contrário, as declarações feitas pelo orador real ao longo dos anos. Além disso, foram movimentos comerciais que de alguma forma contribuíram para “monetizar” a marca Crown: medalhas de cura para diversas doenças, inclusive a Covid em tempos de pandemia, estão à venda no site do marco. Em suma, o que preocupa o rei, tanto as autoridades como os súbditos, é a lógica comercial. Muito poderoso para um membro da família real.

A amiga da princesa já havia respondido às acusações há dois anos mencionando BridgertonEm suma, a cor da pele é uma barreira intransponível.

A porta-voz da princesa Karina, Selle Carlsen, respondeu inicialmente às acusações de que foi um “erro” e um “descuido”.Não foi mais do que isso. Em vez disso, como afirma uma carta de Oslo, a Håndverksdestilleri engarrafou gin para o casamento real que começa em 29 de agosto em Alesund, onde a noiva, o noivo e os convidados viajarão por mar para Geiranger para assistir à cerimónia no Union Hotel, chamando a atenção do autoridades, ele participará. O casal escolhe o rótulo. Daí também o título exibido nas garrafas de gin.

"DV (Durek Verrett) e ML (Märtha Louise) estiveram envolvidos na concepção do texto da garrafa", diz a carta datada de 15 de julho e vista pelo Aftenposten.. Øyvind Gjaver, da Autoridade Norueguesa de Saúde, sem comentar o que afirma o Aftenposten, confirma que "a carta está entre os documentos que recebemos para a investigação". Acrescentando: "Até chegarmos a um resultado em agosto-setembro, não podemos comentar".