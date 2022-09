Isto é o que ela tinha com ele quando ela morreu

A rainha Elizabeth morreu antes que o príncipe William, o príncipe Andrew, o príncipe Edward e Sophie Wessex chegassem a Balmoral. O rei Charles, o rei Charles III, foi o primeiro a se juntar a ela com a futura rainha Camilla. Logo, Ana chegou.

Rainha Elizabeth e títulos reais, de William e Kate a Archie e Lillibet: é assim que a família real muda

Quando – bastante incomum – as condições da rainha foram oficialmente declaradas graves, seus filhos Carlo, Anna, Andrea e Eduardo já haviam partido para se juntar à mãe em Balmoral, na Escócia, o palácio onde a Soberana tradicionalmente passa seu tempo. O Verão. De Windsor, William embarcou em um avião com seus tios, deixando sua esposa Kate em casa com seus três filhos. Harry, que está no Reino Unido devido a vários compromissos, começou a longa jornada para as Terras Altas da Escócia, sem sua esposa Megan, como seu irmão.

A primeira-ministra Liz Truss foi informada da morte da rainha às 16h30, de acordo com seu porta-voz – duas horas antes do palácio divulgar uma declaração pública oficial sobre a morte. Um avião com o príncipe William, duque de York, conde e condessa de Wessex pousou no aeroporto de Aberdeen às 15h50. Uma frota de carros, incluindo um Range Rover dirigido por William, com Andrew no banco do passageiro e Edward e Sophie no banco de trás, chegou ao Castelo de Balmoral depois das 17h – 30 minutos depois que Gears recebeu a notícia. Pouco depois das 18h30, o Palácio de Buckingham emitiu um comunicado confirmando a morte da rainha Elizabeth II.

As preocupações com a saúde da rainha começaram esta tarde, quando o Palácio de Buckingham anunciou que os médicos estavam preocupados com sua saúde. Um comunicado oficial disse que a Marca está sob supervisão médica em Balmoral. Enquanto isso, membros de sua família – incluindo Charles, William e o príncipe Harry – filtraram suas memórias para estar ao seu lado em sua casa escocesa.