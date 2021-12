Avaliação da conformidade vacinal em voos domésticos.

É razoável considerar a ‘exigência de vacina Doença do coronavírus também para Voos domésticos dentro dos Estados Unidos. ele disse que Anthony FockEu sou o principal especialista e consultor em doenças infecciosas da América Joe Biden. Fauci explicou que o compromisso é “um incentivo à vacinação. Acho que deve ser visto com seriedade” como uma hipótese. Nenhuma vacina ou teste é necessário atualmente para voos domésticos.

O especialista fala sobre as festas de fim de ano: “As pessoas devem evitar grandes festas de fim de ano, onde não sabem a situação dos convidados que estão sendo vacinados. Recomendo vivamente, e fique longe disso. Ainda faltam mais anos isso. Mas não este ano. ” O médico sugeriu preferência por encontros de familiares e amigos imunizados.

CDC: Quarentena reduzida para 5 dias

Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos recomendam reduzir o isolamento por 10 a cinco dias para americanos que contraem o coronavírus e seus contatos próximos. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) afirma que o novo indicador está de acordo com as evidências crescentes de que as pessoas com coronavírus se tornam mais contagiosas dois dias antes e três dias depois do aparecimento dos sintomas.