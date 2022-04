Biden não vai parar a guerra na Ucrânia. aqui por causa

Se, como muitos observadores acreditam, Rússia pressiona Mariupol A fim de alcançar a vitória para acenar o desfile 9 de maio E então sendo colocado na mesa para possíveis negociações, parece que os espaços para negociações estão ficando cada vez menores, com a Frente Ocidental dividida entre aqueles que querem uma luta curta para limitar ao máximo as consequências energéticas e aqueles que, Usos E Grã Bretanha Primeiro, vale a pena acelerar o conflito com o objetivo de se livrar dele Presidente russo Vladimir Putin. Mais dinheiro e outras armas estão vindo de Washington para Kiev, e lá Garoto Está agora envolvido em operações também a nível prático.

Biden está de volta à ofensiva

“Vladimir Putin não só invadiu a Ucrânia, ele fez muito mais, ele é um açougueiro, ele é realmente um açougueiro.” como ele Joe BidenEm um discurso ontem à noite em Oregon, o presidente russo foi mais uma vez acusado de brutalidade. “Visitei a Ucrânia várias vezes – acrescentou – não quero ser uma pessoa moral, mas o que ele está fazendo certo é uma vergonha.”

Em seguida, o presidente americano enfatizou que “o mais importante é manter a OTAN e a Europa unidas, porque garanto a vocês que Putin acreditava e esperava que a Otan se dividisse e não faremos sacrifícios para contrariar o que ele está fazendo no Leste Europeu”. Finalmente eu recomendo Vai levar tempo e esforço.Ele reiterou: “Não enviarei um único soldado americano à Ucrânia para iniciar a Terceira Guerra Mundial”. Ele concluiu com aplausos que isso daria a “todo soldado ucraniano a capacidade de se defender”.

Mensagem para a China

Biden também falou sobre China E o presidente Xi Jinping Isso é “simples: ele não acredita que a democracia possa funcionar no século XXI”. Tendo afirmado que conheceu bem o presidente chinês, ele disse que mostra “a mesma ‘atitude antidemocrática'” que Putin e muitos outros líderes do mundo têm. “Como as coisas estão mudando tão rapidamente, eles não acho que as democracias podem se adaptar”, acrescentou o presidente dos EUA.

empurrar a opinião pública

Uma ideia que era praticamente inexistente nas primeiras horas da ofensiva russa está ganhando força em Washington: Derrote Putin em campo. E aproveitou para se livrar do líder russo de uma vez por todas, circunstância que teria impacto na percepção doméstica do presidente Biden e também nas relações internacionais. opinião pública americana, com mais de 70% nas pesquisas de opinião, está pressionando para “fazer mais” pela Ucrânia. O Congresso, com democratas e republicanos, está pressionando o presidente a “pensar maior”. mesmo em Donald Trump Tive que mudar de posição. Ele começou elogiando Putin (“Ele é inteligente”) e agora segue Biden, acusando os russos de “genocídio”.

Como a OTAN participa?

Dentro de dias, o governo dos EUA terá gasto US$ 3,4 bilhões na Ucrânia desde o início da guerra. “Zona de exclusão aérea” sobre a Ucrânia não é mais tabu, diz chanceler Anthony Blinken Trabalha arduamente com parceiros da Europa de Leste, em particular com a Polónia. Kiev terá em breve novas aeronaves. Enquanto isso, circulavam rumores sobre a existência de Ex-oficiais nos Estados Unidos e Grã-Bretanha Quem sabe usar armas ocidentais. O efeito desse apoio é fortalecer a resistência, permitindo que Kiev prolongue o conflito por meses. O perigo, é claro, está na vingança de Moscou.