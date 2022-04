Como Kim consegue carros ocidentais de luxo, após 70 anos de sanções contra a Coreia do Norte (e por que Putin percebeu isso) – Corriere.it

De carros a relógios, de iPhones a vinhos, Kim Jong-un é constantemente abastecido com os chamados “produtos de luxo” ocidentais, proibidos pelas sanções da ONU. “Lição” também é útil em Moscou

“As punições são ilegais, prejudiciais a todos e inúteis.” Assinatura: Exortando qualquer político chinês a expressar a posição oficial de Pequim sobre a crise ucraniana e o isolamento internacional para reprimir a agressão russa.

lá China Tradicionalmente, ele se opõe a qualquer “interferência nos assuntos internos de Estados soberanos” e, por esse motivo, também se recusa a participar delacontra a Rússia (Até o momento não há evidências ou indícios de que ele a tenha violado em larga escala, mas Xi Jinping Ele nunca deixa de fazer seus associados repeti-lo A parceria estratégica com Moscou é “sólida, resiliente e se fortalecerá”).

No entanto, em relação a outro país vizinho e um “cliente”, mais do que um aliado, Xi Jinping colocou o peso de seu poder econômico ao lado das sanções internacionais: isso é Coreia do Norte.

Os Estados Unidos impuseram as primeiras sanções contra o regime de Pyongyang na década de 1950, após a Guerra da Coréia lançada por Kim Il Sung, e aumentaram seu poder na década de 1980 após ataques e ataques orquestrados pela dinastia Kim.

Em 1994, o presidente Bill Clinton a diluiu, no auge da diplomacia. que falhou.

O arquivo foi passado para as Nações Unidas em 2006, quando a Coreia do Norte conduziu um arquivo Primeiro teste nuclear: Uma explosão subterrânea causou um pequeno terremoto sentido na vizinha China e um grande terremoto diplomático. Em 2006, o Conselho de Segurança das Nações Unidas lançou o primeiro pacote de sanções: é proibido vender tecnologia de guerra aos norte-coreanos que poderia ser usada para fins nucleares ou de mísseis; Proibição de produtos de luxopara dar uma referência à família Kim e seus chefes.

Essas primeiras sanções também foram votadas pela China e pela Rússia, que têm dois assentos permanentes no Conselho de Segurança (mas foram negligenciadas pelas duas potências vizinhas). Em 2009, ocorreu a segunda explosão nuclear na Coreia do Norte e o segundo pacote de sanções que ampliou o embargo aos suprimentos militares e permitiu que os Estados membros da ONU inspecionassem navios com destino à Coreia e destruíssem qualquer carregamento relacionado ao programa nuclear.

Kim Jong-un, que herdou o poder em dezembro de 2011 após a morte de seu pai, não parou: o teste nuclear número três em 2013 (e novas sanções), novamente com os chineses e russos não aplicando com grande entusiasmo. O ponto de virada foi em 2016 e 2017, quando mais três explosões nucleares subterrâneas foram tão poderosas e ameaçadoras que o Conselho de Segurança emitiu uma proibição quase total (reforçada por sanções nacionais impostas por Washington).

Onde, Pequim fechou as torneiras do comércioque foi igual a 90 por cento do total da Coreia do Norte.

Kim Jong Un não passou fome (São 23 milhões de norte-coreanos, incluindo 1 milhão de soldados comuns do exército que sofrem com a falta de comida.) especialmente A indústria de guerra em Pyongyang Projeto, desenvolvimento e lançamento contínuos Mísseis novos e cada vez mais poderosos (13 testes já este ano).

Todos os recursos disponíveis são direcionados para o resultado do programa de armas de destruição em massa; Por outro lado, a eficiência das forças armadas convencionais parece ser deficiente, afetada pela falta de suprimentos.

No entanto, é claro que As sanções não são um escudo à prova de furos.

Kim, com a ajuda de nações satisfeitas, formou-se ao longo dos anos Uma rede secreta que lhe permite importar tudo o que precisa.

Essa capacidade de resistir às sanções se deve ao fato de o PIB da Coreia do Norte ser de apenas US$ 27 bilhões: portanto, mesmo a capacidade de importar algumas dezenas de milhões de dólares em produtos ilegalmente pode fazer a diferença para o sistema. Isso só se preocupa com a sobrevivência e a máquina de guerra. Essa é a principal diferença com a Rússia, que tem uma economia de US$ 1,5 trilhão, classe média e grupo de super-ricos, e pode lutar contra proibições mais rígidas.

Ele disse isso. É claro que as sanções norte-coreanas são amplamente violadas. O Comitê de Supervisão das Nações Unidas documentou, entre outras coisas, a exportação de pelo menos 200.000 toneladas de carvão de Pyongyang e a importação de petróleo em uma frota de navios fantasmas de várias nacionalidades.

O último relatório da ONU sobre abusos inclui uma empresa de transporte de Taiwan que supostamente ajudou a Coreia do Norte a importar dezenas de milhares de toneladas de petróleo; uma rede de casas de jogo no Camboja administrada pelos serviços de inteligência de Pyongyang; Um plano para abrir uma fábrica de armas e drogas em Uganda. Grupos de hackers estaduais jogam com bitcoins e transferências de dinheiro.

Não precisa ser detetive, basta olhar as fotos postadas pela propaganda norte-coreana para descobrir Kim Jong-un é constantemente abastecido com os chamados “produtos de luxo” ocidentaisEstritamente proibido pelas sanções da ONU.

Ele tem no pulso Portofino automático da IWC Suíçano valor de 12 mil dólares; Ele se move em dois carros e nada: um Meio milhão de Mercedes-Maybach S62 um dólar 1,6 milhão de Mercedes-Maybach S600 Pullman Guards Dólares (com opções para o chefe de estado e escudos que poderiam ter sido usados ​​até nos EUA).