Maddie McCann, em investigação: 15 anos depois, o suposto sequestrador da criança foi indiciado

Quinze anos após o desaparecimento de Maddie McCann, a menina britânica é retirada da sua cama num apartamento no Algarve na noite de 3 de Maio de 2007, a justiça portuguesa deu um passo em frente para tentar encontrar uma solução para o caso: identificou o suposto autor do sequestro, o alemão Christian Bruckner, que há muito tempo está atrás das grades em uma prisão alemã por outros crimes. As autoridades alemãs, a pedido do Ministério Público português, indiciaram Bruckner, de 44 anos, que cumpre pena por tráfico de droga na Alemanha e está a ser investigado por vários outros abusos, incluindo a violação de uma mulher de 72 anos. Cidadão dos EUA e uma jovem.

“Embora a possibilidade seja remota, não perdemos a esperança de que Madeline ainda esteja viva e que a encontremos”, escreveram Kate e Jerry McCann em uma nota postada no site em nome de sua filha.



Christian Bruckner, o suposto sequestrador de Maddie (Ansa)

A menina tinha três anos quando foi arrancada do quarto onde dormia com os irmãos gémeos, num complexo turístico da Praia da Luz: os pais deixaram-na a dormir no quarto e o casal mudou-se depois para jantar no restaurante do edifício mas ao mesmo tempo supervisionava os jovens. O bebê não foi encontrado apesar das extensas buscas feitas por seus pais.

As suspeitas sobre Bruckner, que na época morava na Praia da Luz, ganharam peso quando ele foi extraditado de Portugal para a Alemanha em 2017, acusado, entre outras coisas, de um caso de abuso sexual infantil na Grécia. Uma investigação de seus movimentos revelou, a partir de vestígios de seu telefone celular, que ele estava perto de onde os McCann estavam hospedados na noite do sequestro de Maddie. Afinal de contas, o homem tem um registo criminal horrível, constituído por agressões sexuais, agressões físicas, roubos e pequenos crimes, alguns dos quais ocorridos durante a sua estadia em Portugal.



Pequena Madeleine McCann (AFP)

No Algarve vivia de biscates e também de assaltos a hotéis e apartamentos. O suspeito foi identificado após uma longa investigação, em cooperação com autoridades britânicas e alemãs. Entretanto, as investigações policiais portuguesas, nem sempre lineares e diretas, as campanhas internacionais promovidas pelos McCann e a desigual atenção mediática que se seguiu, tornaram o caso do desaparecimento de Madeleine numa questão de repercussão global.

Antes de Bruckner ser indiciado, a polícia portuguesa passou anos rastreando pistas que não levavam a lugar algum e levantavam o mistério. Um dos responsáveis ​​pela investigação chegou a entrar na justiça por causa de um livro em que sugeria que os pais da criança eram os responsáveis ​​por um assassinato acidental. Este caso é certamente um dos grandes fracassos da polícia portuguesa, que abriu mais de dois mil processos sobre o desaparecimento da criança, efetuou mais de 500 buscas na zona, e a certa altura o número de suspeitos chegou a quase vinte.