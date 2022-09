Netflix, streaming não ‘puxa’: assinaturas arrebatadoras

A Netflix, gigante do streaming, está se preparando para uma nova assinatura de baixo custo: um plano com desconto chegará em alguns países até o final do ano. Como poderia ser o show.

O status oficial ainda está faltando, mas Bloomberg Antecipa as intenções da gigante do entretenimento: Uma versão mais barata da assinatura Netflix.

Quatro minutos de publicidade para cada hora de exibição As mensalidades podem variar Entre 7 e 9 eurospara colocá-lo no lugar para parar Diminuição do número de assinantes registrado desde o início de 2022. Nos últimos três meses do ano, a Netflix vai introduzir a nova tarifa em pelo menos seis países, enquanto durante os últimos três meses do ano 2023 A escolha deve vir com força total.

Segundo fontes citadas Bloombergdescrito como “perto um do outro”A gigante da transmissão planeja veicular comerciais curtos a cada hora. Antes e durante a visualização. Até agora, a Netflix se recusou a comentar a história e nenhum anúncio oficial chegou. Se, como parece mais provável, o novo plano está programado para começar a partir do último trimestre de 2022, é provável que as atualizações cheguem nas próximas semanas.

Netflix, comerciais in-stream e assinaturas de baixo custo: a Microsoft gerencia anúncios

Já em abril passado Netflix Ele havia manifestado sua intenção de incluir anúncios durante a visualização do conteúdo, mas o projeto só decolou em meados de julho, com o anúncio de um post Gerenciador de anúncios da Microsoft.

De acordo com a consultoria, análise de amplificadoro novo show pode nascer US$ 8,5 bilhões anuais em todo o mundo até 2027Levando em conta tanto a taxa de assinatura quanto a receita que virá da publicidade.

por Netflix É sobre Necessidade estratégica. lá Perdendo 200.000 inscritos Que foram registrados entre janeiro e março deste ano, além do colapso da empresa na bolsa de valores, obrigou a empresa a intervir para impedir o compartilhamento da senha para a mesma assinatura entre vários usuários e obrigou-a a demitir 150 funcionários para reduzir custos pessoais. Além disso, entre abril e junho a plataforma sofreu um novo crash com Perdendo quase um milhão de inscritos. Certamente um número impressionante, mas as estimativas assumiram uma situação mais catastrófica com uma queda esperada de dois milhões de assinaturas. É claro que a área de captação não pode crescer indefinidamente e o período definitivamente não é dos melhores. e para isso Netflix Ele trabalha duro para ele Segure os inscritos que ele já tem.