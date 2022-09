“Você fede ***”, insultado pelo teletribuno – Libero Quotidiano

Francesco Specia 01 de setembro de 2022

“merda”. Não está claro se é um conceito antropológico, uma citação de Rino Formica (“A política é lágrimas e ruim”) ou pura ciência fecal. Michel Santoro escreve na abertura de seu último livro, Non nel mio nome (Marsilio, p. 128, Euro 12): “Não sou político. O político deve primeiro se perguntar sobre o problema do poder, o que significa entrar em salas que cheiram a sujeira sem ser notado. Ele tem que fazer isso se quiser apresentar algo útil para o país. Mas na maioria das vezes, aquele fedor grudava nele e pronto. Ele acabou se acostumando, e o que na maioria das vezes é o cheiro dessa merda. Eu nunca agüentei, e quando cheguei na frente daqueles quartos eu sempre recuava de desgosto. O resultado é que o fedor aumentou e também minha culpa por me observar sem tentar mudar as coisas.”

O livro é agora uma expressão canônica de todo o corpo da ideologia santoriana, e está até bem escrito. Mas alguns erros são urgentes. Por exemplo: Santoro pode não ser político hoje, mas era. Expulso por Ray em 2004 devido a um “decreto búlgaro”, concorreu pelas províncias do Noroeste e do Sul e foi eleito para o Parlamento Europeu como independente na Lista das Oliveiras das Nações Unidas. Não só a porta se abriu de onde – digamos – saía a água exalada; Ele entrou nos quartos e nos sentamos. Não sabemos se o fedor grudou nele em um ano fechado lá. Eber, Brodian Experience por 15.000 Euros por Li se certamente ditado pelo Fogo Sagrado das Batalhas de Liberdade de Informação. De qualquer forma, a coesão política não era seu forte. Michel anunciou que votou em Denny, La Malva e Di Pietro quando todos o ligaram a Berlinger. Mas muito é. Michele tornou-se membro da Comissão de Liberdades Civis, Justiça e Assuntos Internos em Bruxelas. Comissão de Cultura e Educação; Delegação à Comissão Parlamentar Mista UE-Croácia; Delegação à Comissão Parlamentar de Cooperação entre a União Europeia e a Rússia.

E em todas essas nomeações florescentes, ele revelou a beleza de 4 questões e 4 perguntas parlamentares, registrando taxas de participação entre as mais baixas do Parlamento. Terminado em 2005, farto do papel reatribuído na Viale Mazzini, Michel renunciou, para grande desgosto da maioria de seus 730.000 eleitores que acreditavam genuinamente em sua revolução. Santoro sempre escreve: “Para mim, o conflito na Ucrânia foi um ponto de virada e me senti sem representação”. Hoje gostaríamos de ouvir o que seus eleitores pensam sobre o conceito de “sub-representação”. A questão permanece: o fedor ou a culpa prevalecem…?