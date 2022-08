Pare de facilitar vistos para russos, eis quanto isso pode custar à Itália: os turistas gastam 1 bilhão de euros por ano no país

Não haverá uma proibição total de vistos, como já foi entendido após a oposição já expressa nos últimos dias por vários países europeus, incluindo Alemanhamas Bruxelas ainda decidir Tornando mais complicado o acesso a licenças i . Cidadãos Russos que querem viajar para um dos 27 estadosUnião Europeia. Uma decisão, do ponto de vista europeu, destinada a aumentar a Pressão sobre a opinião pública interna Mas não será sem custo. E o risco é mais que um setor turismo e isso de luxo. luxoonde os russos representam um segmento importante do mercado, e também e sobretudo para a Itália.

Se analisarmos os dados divulgados em 2020 pela Banco da Itália Em 2019, e assim no período pré-pandemia, nota-se que os gastos dos turistas russos na Itália totalizaram aproximadamente 1 bilhão de eurosCerca de 2,2% das despesas totais dos viajantes que chegam ao país. Um número que tem se mantido estável desde 2017, e só sofreu um declínio acentuado nos últimos anos pandemia Devido a restrições governamentais em viagens internacionais. Serão as mulheres que mais sofrerão com o encolhimento das chegadas cidade da arte: Veranistas da Rússia, de fato, nos últimos anos preferidos Destinos culturais (59% da despesa) e, em menor medida, a Resorts de praia (27%), e utilizam principalmente meios de alojamento como aldeias e hotéis.

russos de acordo com os mesmos dados processados ​​por LaVoce.infoentre os viajantes do mundo com gastos individuais Up, $ 896, e excluindo viagens para as ex-repúblicas soviéticas, Itália foi o sexto destinodepois da Turquia, Finlândia, China, Tailândia e Alemanha, um total de um 1,8 milhão de expatriados em 2019. Para o turismo italiano, a Rússia foi o décimo mercado em número de chegadas e até o oitavo do número total de chegadas Participantes: 5.819.444, porém inferior ao pico de cerca de 8 milhões em 2013. Para efeito de comparação, a presença na Itália foi maior, ainda que ligeiramente, mesmo para quem vem de Espanha E a China.

Além disso, na Itália, os russos gastam mais do que sua despesa média global durante as férias. Se o gasto per capita, como mencionado, é de 896 dólares, então na Itália sobe para 947 euros, que é o mais alto entre os países europeus e menor do que o incorrido por turistas do Japão, China, Canadá, Austrália, Estados Unidos e Brasil . Mas se você calcular o gasto diário per capita, os russos sobem nesse mesmo ranking 145,6 euros por diamuito mais do que 89 alemães, mas também mais de 140,2 euros para os americanos, tornando-se o quarto total depois do Japão (232,4), Canadá (152,6) e China (150,9).

Dinheiro que, em caso de interdição ou diminuição do número de chegadas devido às novas restrições impostas pela União Europeia, fará falta nos cofres de diversos sectores económicos, desde aquele receptivo então de modachegar a Refeições. E que as áreas turísticas com maior fluxo de visitantes russos são as mais afetadas. Por exemplo, a Rússia foi o segundo maior mercado para Rímini (112 mil chegadas e 544 mil chegadas em 2019, atrás da Alemanha), que é a sexta Milão (182 mil chegadas e 431 mil presenças) e a décima segunda apenas para Veneza (161 mil chegadas e 525 mil atendimentos).