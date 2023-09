Ucrânia – a guerra da Rússia, as notícias de hoje

Pró-Rússia: “Ataque com mísseis ucranianos em Sebastopol”

A Ucrânia lançou um ataque com mísseis contra a cidade de Sebastopol, na Península da Crimeia, nas primeiras horas desta manhã, segundo o que foi anunciado pelo governador pró-Rússia Mikhail Razvozaev, que afirmou no seu canal na aplicação Telegram que “o ar a defesa foi ativada.” O ataque com mísseis provocou um incêndio, “de acordo com informações preliminares”, numa “instalação não civil” na área de Kilin-Palka, em Sebastopol. A mídia ucraniana, especialmente o canal Al-Ammah no Telegram, também relatou explosões em Sumy e na zona rural. Odessa