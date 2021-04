Um homem atira e mata sua namorada na rua, atropela e a mata no carro

quando Ele viu sua namorada morta a tiros Por um homem em plena luz do dia perseguido por seu carro e Eu investi totalmente Antes de sair do carro e espancá-lo até a morte, a terrível sequência de ruas de Nova York foi encenada em plena luz do dia e imortalizada em um vídeo gravado por uma CCTV. O acidente aconteceu na última quarta-feira e tirou a vida de Lisbeth Maas, 52, que foi morta enquanto trabalhava como sinaleiro em um canteiro de obras próximo ao ataque.

Alegadamente, o homem suspeito de sua morte, José Everaldo Reyes, 66, havia repetidamente de bicicleta para o canteiro de obras onde Mas trabalhava, os dois se conheciam, mas na quarta-feira era o homem. O homem de 52 anos a atacou e matou. O vídeo mostra a mulher sentada na calçada enquanto o homem de 66 anos se aproxima dela depois de deixar sua bicicleta. A certa altura, a vítima é vista se levantando da calçada e tentando escapar dela. Nesse ponto, Reyes havia disparado vários tiros, matando-a.

na foto: A vítima

Assistindo a cena fora do enquadramento estava o amigo da mulher, Dwayne Walker, de 58 anos, que imediatamente entrou e bateu o volante de seu carro e atingiu o homem que supostamente tentava escapar da cena de bicicleta. Como visto na filmagem, o homem então para dentro do carro, batendo na porta novamente com a porta aberta antes de pegá-la, jogando-a no capô e acertando-a. Por fim, no vídeo, vemos o homem de 55 anos correndo em direção à mulher que faleceu logo depois no hospital. 66 anos, preso por homicídio Mas ele foi internado no hospital em condições estáveis. Walker ainda não foi cobrado Mas as investigações ainda estão em andamento.