As rotas dos migrantes estão mudando: além do boom de desembarque

Nos primeiros meses de 2021, já é possível acompanhar o quadro geral do fenômeno migratório Meditranio. A tendência de chegadas ao nosso país é maior do que no mesmo período do ano passado. Mas há uma mudança: hoje começamos de novo Costa da Líbia. o que acontece?

Sentido das estradas no Mediterrâneo

Dados interessantes são os coletados porACNUR Nos primeiros meses de 2021 com referência aos fluxos no Mediterrâneo Imigrantes. Cerca de 16.558 estrangeiros cruzaram para atingir as metas estabelecidas. Entrando em detalhes, é possível analisar o que está acontecendo ao longo de um caminho Tres ratos: Central, Ocidental e Oriental. O centro, que afeta a Itália, é o mais seguido com 8.472 imigrantes. É seguido pela Western, que tem seu ponto de pouso Espanha com 7.051 estrangeiros Em seguida, o oriental que pertence à Grécia e inclui 1.998 estrangeiros. A direção dos fluxos ao longo do Mediterrâneo já confirma que o caminho central é o mais seguido como em 2020. Portanto, nada de novo até agora. Por outro lado, verifica-se uma mudança clara face a 2019 onde, ao contrário dos dados atuais, a rota leste era a mais móvel. Na verdade, naquele ano, a Grécia registrou um aumento nas chegadas, com 67.000 pessoas. Após o estado de emergência que então eclodiu, a tendência começou a diminuir gradualmente devido às tensões entre o governo de Atenas e a Turquia. As disputas políticas entre os dois países levaram à ativação de mais controles sobre as saídas, que foram bastante reduzidos.

A estrada da Líbia é o perigo real

A rota do Mediterrâneo Central é, portanto, a mais popular nesta primeira fase do ano e assim permanecerá até 31 de dezembro. Depois de esclarecer esse aspecto, é preciso destacar também um fato simbólico do fenômeno migratório: no mesmo trecho do mar, a Itália não é a única terra de desembarque. Com Malta também. Mas se o número de estrangeiros que desembarcaram em solo italiano até agora é de 8.472, então eles têm 65 anos no território maltês. Números a partir dos quais a aparente desproporção de chegadas dentro dos dois países, que têm dimensões regionais diferentes, mas onde o fenômeno migratório é administrado, foi implementada de forma completamente diferente. Mas quem são os migrantes que chegam? No que diz respeito à origem dos estrangeiros que cruzam a fronteira italiana, a diferença em relação ao ano passado é cada vez mais perceptível. Na verdade, em 2020 os tunisinos foram os campeões indiscutíveis dos desembarques com 41% de presença. Em 2021 ao invés Os dados falam de uma diminuição na sua saída Do outro lado do Mediterrâneo: até agora, de fato, a chegada dos tunisianos à Itália é de cerca de 15%. De onde vêm os imigrantes então? a partir de Líbia. Quando se trata de pessoas oriundas de terras líbias, é necessário fazer um esclarecimento importante, que é que os cidadãos líbios não saem da Líbia, mas sim os cidadãos do país.África Subsaariana. O que acontece lá?

Porque começamos principalmente da Líbia

Até dezembro passado A crença era que, também no ano novo, a Itália na frente da imigração deveria estar atenta à rota tunisiana. A imagem agora está completamente invertida. Por que explicar em IlGiornale.it professor Vittorio Emanuel ParsiProfessor da Universidade Católica: “Na Líbia – anuncio – o pouso é zero se houver duas condições: Se houver um total”. Controlando Do território da milícia ou, pelo contrário, se houver um total Caos políticoNo primeiro caso, é a milícia que impede que os barcos saiam do mar, e no segundo é a insegurança que desestimula os migrantes a se dirigirem aos portos de partida. Atualmente na Líbia não há nem essa nem outra situação: “Agora um novo o governo assumiu o poder em Trípoli – acrescentou Parsi – e isso por si só é bom. Mas as novas autoridades ainda não conseguiram controlar a área. e depoisAltura Daqueles que partem para a Itália. ”Uma situação que pode durar muito tempo, especialmente durante os meses de verão:Draghi em sua última visita – declarou Parsi novamente – ressaltando a importância da cooperação com a Líbia. O que Roma tem que fazer agora é realmente mudar sua posição, olhar para uma política comum com a União Europeia e não olhar para trás e lamentar Khadafi. ”Em suma, precisamos fazer o acordo renovado com Trípoli funcionar para evitar um novo surto no pousos.

As consequências da epidemia

O aumento de migrantes ao longo da rota do Mediterrâneo Central também é atribuído a uma série de circunstâncias: “No leste – segundo a professora – a situação é forte Tensão política Entre a Grécia e a Turquia, foi isso que levou ao afluxo de navios militares à região. No Ocidente, Espanha e Marrocos continuam sua política tradicional de ControlandoPor isso os fluxos migratórios encontraram uma saída natural no trecho de mar em frente à Itália. E não há com o que se preocupar só na Líbia: “Estamos sempre olhando com interesse as rotas que partem da Tunísia – fonte de o Procurador-Geral de Agrigento declarou em IlGiornale.it A maioria dos desembarques independentes vem de lá. “

O professor Parsi também reafirmou o conceito: “A Tunísia ainda é o ponto fraco do Mediterrâneo”. O motivo é claro: o país é o mais afetado pela crise Levantou pandemia. Com o turismo em colapso e a economia ainda mais perturbada, a preocupação causada pela chegada de um grande número de imigrantes da costa tunisiana não está longe. Segundo Vittorio Emmanuel Parsi, como ele mesmo descreveu no livro “Os Fracos”, os efeitos da Covid na migração permanecerão visíveis por muito tempo: “A desigualdade aumentou – repetiu – a pressão de milhares de pessoas de outras partes de o Mediterrâneo terá mais destaque nos próximos anos ”.