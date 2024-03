Holanda, Wilders não será primeiro-ministro. Estamos caminhando em direção ao governo por técnicos – Corriere.it

O líder anti-islâmico holandês de extrema direita, Geert Wilders, anunciou que não se tornará primeiro-ministro devido à falta de apoio dos partidos políticos com os quais está tentando formar uma coalizão governamental. “Não posso tornar-me primeiro-ministro a menos que todos os partidos da coligação me apoiem. “Não foi esse o caso”, disse Wilders cerca de quatro meses após as eleições gerais.

Wilders surpreendeu a Holanda e o resto da Europa ao vencer as eleições em Novembro passado. Sua equipe foi a mais votada, com 23,5%. O líder do Partido da Liberdade (PVV) tentou inicialmente formar uma maioria governamental com o liberal VVD, o agrário BBB e o partido centrista Novo Contrato Social. Mas as negociações terminaram num impasse no mês passado.