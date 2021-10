Ratzinger, Carta e adeus: o que aconteceu no Vaticano

Gerhard Winkler, um monge cisterciense e amigo pessoal do predecessor de Jorge Mario Bergoglio, faleceu nestes dias. Então, Papa Emérito Joseph Ratzinger Ele decidiu escrever uma carta de despedida.

Uma carta para mostrar a proximidade humana, bem como para fazer uma lembrança pessoal do acontecimento terreno do falecido austríaco consagrado. Mas Bento XVI – como tem acontecido com freqüência nos últimos anos – também está incluído no texto Linha “discussão”. Frase que se apresentou para diversas considerações jornalísticas. Algumas palavras, como o teólogo bávaro está acostumado a fazer desde sua descida do trono de Pedro, mas deixam espaço para interpretação.

As primeiras reflexões são aquelas que testemunham o vínculo profundo entre Ratzinger e o monge: “A notícia de sua morte teve um efeito profundo em mim. De todos os meus colegas e amigos, ele era o mais próximo de mim”, O ex-Papa escreveu. Então, certeza sobre a vida após a morte: “Sua alegria e fé profunda sempre me atraíram. Ele agora chegou na vida após a morte, onde muitos amigos certamente o aguardam.” Até aqui, como já dissemos, um sincero adeus ao céu, bem como uma afirmação de amizade. mas então Bento XVI Observe também o seguinte, como este como um retiro Dar futuro: “Espero poder me juntar a eles em breve.” E este é o ponto de queda que focamos como se fosse uma expressão a ser decodificada.

Tanto que Mons. George Janswein, Bispo e Secretário Privado de Bento XVI, como mencionado acima Revista américa, ele teve que determinar até que ponto Ratzinger se relaciona com a vida. Não, em suma, Bento XVI não deseja morrer. E como um cristão católico, após uma inspeção mais detalhada, só poderia ser assim. A expressão que Gaenswein usou para o ex-Papa é “Totalmente cheio de vitalidadeAs polêmicas foram cortadas pela raiz e as vozes dissonantes esquecidas, mesmo quando esta história de teologia e discurso bávaros se torna uma tendência jornalística.

Antes disso, houve casos flagrantes, justamente por meio de cartas, em que o ex-sucessor de Pedro queria dizer coisas muito específicas. O caso mais indicativo é o da “carta cortada”. Nesta circunstância, uma verdadeira tempestade atingiu Vaticano, com o desgosto emérito de que alguns dos críticos de seu pontificado tivessem sido escolhidos como comentaristas da obra teológica de Francisco. Ratzinger o escreveu, sem medo, em preto e branco. A partir desse momento, nasceu uma escola linguística destinada a pentear as letras do Ratzingeri palavra por palavra, com o objetivo de determinar o significado exato das palavras escolhidas pelo consagrado que abdicou do trono.

Com efeito, o caso da “carta cortada” mostra que quando Bento XVI quer assumir posições incômodas ou destinadas a levantar questões, o faz sem pensar duas vezes. Mesmo com uma carta sobre o monge cisterciense, o “quebra-cabeçaEle não está lá. Provavelmente, ‘O Gentil Homem da Divindade em Tübingen’ cumprimenta seu amigo, ele deseja vê-lo novamente em breve.