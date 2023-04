O caso de Emanuela Orlandi Irmão Pietro, promotor de justiça no Vaticano: “Aqui estão meus pedidos”

Algumas conversas entre um básico e outro eclesiástico Compartilhe informações sobre o desaparecimento de Emanuela Orlandi lista de bispos Ainda vivo – 40 anos após o temido 22 de junho de 1983 – pode salvar ponteiros úteis Na trama, uma carta inédita assinada por um arcebispo Cantuária que pode saudar curso de inglês e conteúdo da controvérsia “negociar” entre o juiz de instrução do Ministério Público de Roma e os chefes da gendarmaria. caso Orlandi Procure a verdade em 4 movimentos. O compromissoanunciado antes da Páscoa, Ansioso: terça-feira, 11 de abril promotor de justiça Santa SéAlessandro Didino vaticano Pedro Orlandi Com sua advogada, Laura Sgro. investigação pelas autoridades eclesiásticas, Foi inaugurado em meados de janeiro de 2023, e por isso chegou a um ponto crucial: em cima da mesa – a julgar pelas declarações prestadas esta noite – o poker é uma questão delicada que ainda não foi esclarecida. Ele era o mesmo que o irmão mais velho A.S. Peça para ser ouvido Para disponibilizar os itens que ele coletou aos investigadores – Testemunhos – Recomendaçõessupostas pistas certificado, cenários investigativos – a começar pelos adquiridos recentemente. “Vamos pedir que sejam chamadas testemunhas”, explicou o advogado.

conversa ambígua O ponto de partida é representado por um fio intercambiável entre dois Altos Bispos por cerca de dez anos que, hoje reexaminado à luz dos desenvolvimentos posteriores, revelar-se-á Decisivo Com o propósito de abrir a investigação do Vaticano. De fato, Pietro Orlandi anexou um anexo à denúncia feita no Tibre Algumas capturas de tela A partir de conversas no WhatsApp entre um casal religioso, segundo ele «Perto do Papa Francisco». Os documentos a serem entregues ao advogado de Didi, em particular, consistem em Quatro folhas de conversa Datado dos primeiros anos do pontificado de Bergoglio, trata do caso Orlandi. Entre os interlocutores deste diálogo, estarão também Cardeal Santos April e CastilloCátedra Honorária da Pontifícia Igreja de Santa Maria Maggiore. READ Irã protesta contra o regime: até o ex-jogador de futebol Azadani está no corredor da morte

Novas testemunhas na batina? Além disso, como segundo ponto de sua “agenda” definida nas últimas semanas, Orlandi e Sgro pedirão ao procurador-geral Didi (seguindo o andamento da mídia) para estão sendo ouvidos Algumas testemunhas da época, incluindo os cardeais João Batista ReiE Leonardo Sandri E Stanislav Dziwiszque foi secretário histórico de João Paulo II, Arcebispo George Gansweinbispo de confiança de Bento XVI e comandante dos gendarmes Dominic Gianni. Este último foi questionado há algumas semanas por Pietro Orlandi em conexão com conhecimento presumido De onde Emanuela poderia ter sido voz enterrada Nasceu da indiscrição do próprio Pietro (não confirmada pelos diretamente envolvidos) em verdadeiras “negociações” ocorridas em 2012 entre o então vice-promotor público de Roma Giancarlo Capaldo e líderes Polícia do Vaticano. “Foi um dos fatos mais graves – foram as palavras do irmão do desaparecimento durante a transmissão Terça-feira sobre A 7 – um dos juízes, Dr. Capaldo, há alguns anos Ele teve uma reunião Com dois representantes do Estado do Vaticano, o chefe da gendarmaria e seu vice … Naquele momento, falava-se do enterro de Pedis. O Vaticano queria que o judiciário removesse De Pedis de Sant’Apollinare porque isso envergonhava muito a igreja e Em troca Capaldo pediu ajuda Quanto à questão de Emanuela: em particular, se ele morrer, a devolução do cadáver. E a resposta foi não “como você ousa!” Mas “tudo bem”, desde que o Ministério Público – e aqui houve verdadeira corrupção – invente uma história plausível que tire qualquer responsabilidade do Vaticano ».

A Trilha Inglesa e o Arcebispo de Canterbury. Ele treinou o inglês e o arcebispo de Canterbury Durar uma pergunta O que, pelas intenções anunciadas por Pietro Orlandi, provavelmente estáouNT no interrogatório Preocupações do procurador Didi curso de inglês. Um rastro apareceu já em 2017, após a publicação de um falso relatório de gastos afirmando que o Vaticano iria gastar 483 milhões de liras para ajudar a menina até 1997, e mais recentemente. retorno posicional Graças ao “documento ultrassecreto” que recebeu correioE que fala da transferência da filha do mensageiro papal para Londres (no distrito de South Kensington) depois que a jovem de quinze anos foi levada para a Sardenha na primeira noite, “por iniciativa dos agentes adormecidos de Gladio” , a estrutura de ficar para trás promovida pelos Estados Unidos na época da Guerra Fria. «Levaremos também os documentos quem está falando Residência de Emanuela na Inglaterraé um documento para ser analisado, e também para perceber se é fiável», explicou o advogado Sgrò nos últimos dias, perante Pietro Orlandoi (novamente Terça-feirana semana passada) abriu outra frente, se não convergente, pelo menos paralela: «Um dos documentos com certeza eu vou apresentar Para um único promotor de justiça carta Escrito em inglês entre Cardeal Poletti (Naquela época o Vigário de Roma, a mesma pessoa que deu liberação no enterro do Primate De Pedis em Sant’Apollinare, ed.) e um alto representante da Igreja da Inglaterra. O arcebispo de Canterbury – cujo irmão havia previsto o desaparecimento – escreveu a Politi em 1993 dizendo “Eu entendo que você está atualmente em Londres… Sobre a questão da Emanuela Orlandi, pode ser que sim O caso que conhecemos diretamente“…” READ Biden abraça Zelensky em Kiev, 'Putin falhou' - O Mundo

O Papa quer clareza Gás folhas felpudas, as páginas da história (talvez) a serem reescritas. E pela primeira vez, a notícia da garotinha com água e sabão passou oficialmente ao judiciário vaticano (aguardando a comissão bicameral de inquérito que o Parlamento italiano decidiu tratar). Uma investigação que o Papa Francisco segue de perto, sem prejuízo de «A vontade da Santa Sé de esclarecer o assunto – Conforme esclarecido oficialmente em nota da Promotoria de Justiça – também à luz de recentes declarações de Pietro Orlandi, Tome todas as medidas possíveis A fim de alcançar uma reconstrução precisa dos eventos, dentro dos limites de sua competência. ([email protected])

