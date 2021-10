Covid, na Bulgária, está pronta para solicitar camas de outros países. A Romênia aumentou as restrições, mas a vacinação está dentro da cota

A onda de infecção continua em países europeus com baixas taxas de vacinação. A situação epidemiológica em alguns países tornou-se terrível. lá Bulgária Ele (pouco mais de 20% da população vacinada) anunciou que está prestes a enviar pacientes da Covid para o exterior porque o sistema hospitalar está entrando em colapso após a quarta onda da pandemia. “Nossa capacidade está esgotada em termos de pessoal médico e ventiladores, e temos que buscar ajuda no exterior”, disse o Ministro da Saúde da Bulgária. Stoicho Katsarov Na Nova TV, “Se a curva de poluição não diminuir em 10-15 dias.” vizinho Romênia – Com pouco mais de 30% da população vacinada – ele decidiu, em vez disso, aumentar as restrições.

autoridades de saúde em Rússia – Como as atividades de trabalho foram fechadas por 9 dias por decisão do presidente Putin – Foram registrados 35.660 novos casos de coronavírus. De acordo com os dados reportados pela TASS, o número de casos ditos ativos, em que os pacientes recebem tratamento médico, foi submetido aumento perceptível, estabelece-se em 845.122. O número de vítimas também ainda é alto, pois foram registrados 1.072 óbitos nas últimas 24 horas, ante 1.075 no número anterior. O número total de mortes desde o início da pandemia É de 230.600, com uma taxa de mortalidade atualmente de 2,8%. O presidente novamente pediu aos cidadãos que se vacinassem. Acabou de ultrapassar o limite de 33% da população vacinada.

Enquanto isso, a taxa de infecção semanal de casos de coronavírus aumentou em Alemanha A cada 100 mil residentes neste domingo somam 106,3 casos. É a primeira vez, desde meados de maio, que o número de casos é ultrapassado. o Instituto Robert Koch Nas últimas 24 horas, foram verificados 13.732 novos casos e mais 23 óbitos em todo o país, para um total 4,46 milhões de infecções e 95,1 mil mortes desde o início da epidemia. Também foi anunciado nas últimas horas que a Alemanha acrescentou Croácia NS Bulgária à lista de países de alto risco, e especificando cinco dias de quarentena para os passageiros que não foram vacinados ou curados da doença nesses países. Croácia e Bulgária se juntam a três outros estados membros da União Europeia (Romênia, Lituânia e Eslovênia)a) que já constavam dessa lista, que inclui 70 países no total. Na Alemanha, 66% das pessoas têm o programa completo. No entanto, o governo alemão está se limitando ao número relativamente baixo de pacientes internados para evitar a imposição de novas medidas restritivas. Nos últimos sete dias, a taxa de hospitalização por 100.000 pessoas foi de 2,68.