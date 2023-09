Ártico, alerta ambiental: Rússia permite que petroleiros sem apoio passem pela Rota do Mar do Norte

LONDRES – Como se a guerra na Ucrânia não fosse suficientemente trágica, a Rússia sob o comando de Vladimir Putin também poderia causar uma enorme catástrofe ambiental. O cenário também é resultado da agressão brutal na Ucrânia. Porque Moscovo, para evitar sanções e problemas na venda do seu petróleo bruto, já o faz há algum tempo Envio de petroleiros para o Oceano ÁrticoUtilizando assim a inexpugnável rota do norte, em vez da rota do sul, mais segura e tradicional.

como Tempos FinanceirosEste mês houve pelo menos dois navios russos entregando petróleo para a China a partir de um porto Murmask (Norte da Rússia) Decidi navegar por aí Sibéria, cruzando o Estreito de Bering com o Alasca e seguindo para o sul para atracar em Rizhao, na China. O percurso tem cerca de 5.600 km de extensão e leva 10 dias a menos (35 contra 45) do que o percurso tradicional a partir de Primorsk (Golfo da Finlândia) e passa pelo Estreito de Suez. Uma viagem que permitiria a Moscovo poupar cerca de meio milhão de euros em cada sentido, entre outras coisas, só em combustível. “Isto indica o desespero da Rússia, que, portanto, ameaça o ambiente”, disse Malte Humbert, jornalista da revista especializada, ao Financial Times. Notícias do Alto Norteque revelou pela primeira vez estas operações arriscadas da Rússia.

O aspecto mais preocupante é que no início de Setembro Moscovo utilizou navios não-gelo em duas destas viagens à Ásia. Ou seja, não é reforçado e sem dupla estrutura de segurança. Estes petroleiros são Leonid Loza e NS Bravo, que estão em operação há 12 e 13 anos respectivamente, e podem transportar até 1 milhão de barris de petróleo bruto. de acordo com Tempos Financeirosque isso Pela primeira vez na era moderna.

Nestas condições, no caso de uma colisão com um iceberg ou de acidentes relacionados com o gelo, o petroleiro provavelmente sofreria perdas bastante graves, levando a um potencial desastre ambiental. Com consequências teoricamente mais desastrosas, pois os veículos de emergência teriam dificuldade de chegar à área e operar.

A Rota do Norte através do Ártico é uma das rotas mais perigosas do mundo para o transporte de petróleo. O facto é que a Rússia recorreu a ele apenas uma vez em 2022, e com um petroleiro reforçado da classe “Ice”. Durante os meses de verão, quando as camadas de gelo são mais finas, a passagem é facilitada pelo calor, e agora também pelo aquecimento global. Assim, a agência russa competente Rosatom permitiu recentemente viagens no período de julho a novembro também para navios não reforçados: “Sempre agimos em nome da segurança e nos preocupamos muito com o meio ambiente”, sublinha a autoridade. Ele não concorda Charlie Crônico para Greenpeace Reino Unido“O gelo nessas áreas é imprevisível devido a ventos e correntes muito fortes. A utilização de petroleiros desarmados aumenta significativamente o risco de acidentes e, consequentemente, de desastres ambientais.”