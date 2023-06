Um dia de grande tensão na Rússia, com o líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, que interrompeu a marcha para Moscou após um acordo intermediado pelo líder bielorrusso Alexander Lukashenko que evitou uma guerra civil. Segundo muitos observadores, a história expôs a fraqueza de Vladimir Putin, cuja força até ontem parecia inabalável. “Não vendemos uma pele de urso antes de capturá-la”, diz Tony Capuzzo, veterano correspondente de guerra que falou durante o episódio especial de A Quarta República, apresentado por Nicola Porro na Rete 4. O jornalista discorda das leituras acima: “Putin jogou muito bem, colocou Prigozhin em posição de não fazer mal. Agora é provável que o vejamos à frente de Wagner na África, aquele que trabalha na Ucrânia voltará sob Wagner na África A liderança russa verá se Shoigu permanecerá no Ministério da Defesa”, diz Kabuzu, que acredita que o afastamento de seus inimigos da liderança militar será uma “recompensa para Prigozhin” de Putin.

Capuozzo então oferece uma explicação dos fatos que deixam o maestro atônito: “Se algo não te mata, te deixa mais forte, Putin para o bem ou para o mal está mais forte do que era 24 horas atrás.” “Mas como você fica mais forte?” Burrow explodiu, visivelmente surpreso com a saída de seu convidado. “Quero entender, por que você está dizendo isso? Não é um desentendimento. Na minha opinião, Putin agora está mais fraco …”, diz o maestro. “A Rússia não é uma democracia onde as pesquisas de opinião importam”, argumenta Capuzzo, “quem é mais forte vence, e quem mostrou isso hoje?”.

A pergunta retórica não convence Burrow: “Há um senhor que se permitiu com 25.000 homens chegar a 200 km de Moscou.” “Putin deu um golpe notável ao evitar o confronto armado e vencer o confronto diplomático, com um uso criterioso da força”, insiste Capuzzo. “Agora há decepção em Kiev, Roma e Bruxelas. Há quem espere que o contra-ataque seja de Brogozhin março”, é o mais recente golpe que parece prestes a causar polêmica nos próximos dias.