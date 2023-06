Rússia, Guerra Civil: Prigozhin desfila, Vladimir Putin relembra 1917 e o exército de Kiev come pipoca curtindo o desfile

Os militares ucranianos disseram que estavam assistindo os combates Lutas internas em Moscou depois que o chefe do grupo mercenário Wagner acusou o exército russo de bombardear suas bases e o Serviço Federal de Segurança abriu uma investigação contra ele por convocar uma rebelião armada.

“Nós estamos observando”O Ministério da Defesa da Ucrânia escreveu no Twitter, enquanto o chefe da inteligência militar da Ucrânia, Kirillo Budanov, disse que facções russas rivais começaram Eles comem uns aos outros por poder e dinheiro.

Wagner, Putin relembra 1917: “Não permitiremos outra guerra civil”

Em seu discurso sobre o motim da poderosa milícia de Wagner, Declarado por seu chefe Yevgeny Prigozhin, o presidente russo prometeu esmagar a revolução e buscou uma comparação histórica com 1917. “As intrigas, desentendimentos e políticas por trás do exército e do povo levaram ao golpe maior, a destruição do exército e seu colapso do estado, a perda de vastas áreas e, como resultado, a guerra civil.” . “Não vamos deixar que isso aconteça novamente – e alertou – vamos proteger nosso povo e nosso Estado de qualquer ameaça: até mesmo de traições internas”.

Moscou, os canais de TV deixaram de negar Yevgeny Prigozhin

O canal de notícias estatal Rossiya 24 interrompeu a transmissão de um programa para ler a mensagem do Ministério da Defesa da Rússia, Que afirma que as declarações feitas pelo líder do grupo mercenário Wagner Yevgeny Prigozhin “não correspondem à realidade”.

A CNN noticiou isso, explicando que a interrupção ocorreu Durante a transmissão do programa Panorama Internacional. “Estamos boicotando o programa (…) para transmitir uma mensagem do Ministério da Defesa da Rússia: Todas as mensagens e vídeos que circulam nas redes sociais, atribuídos a Yevgeny Prigozhin, sobre supostos ataques do Ministério da Defesa da Rússia nas costas do Wagner PMC não correspondem à realidade com a intenção de enganar”, disse o anfitrião.

Erdogan ouve “total apoio” de Putin de Türkiye

O presidente russo, Vladimir Putin, conversou por telefone com seu homólogo turco, Tayyip Recep Erdogan, quem os tem Ele expressou seu “apoio” na situação em que luta contra a rebelião armada mercenários de Wagner. O comunicado do Kremlin disse que Putin “o informou sobre a situação no país em relação à tentativa de rebelião armada”. Moscou acrescentou que “o presidente turco expressou seu total apoio às medidas tomadas pela liderança russa”.

A Rússia não divulgou nenhum detalhe sobre armas nucleares

“Rússia E não revelará nenhum detalhe sobre as armas nucleares que está implantando no território da Bielo-Rússia. um ponto. As palavras do vice-ministro das Relações Exteriores, Sergei Ryabkov, são muito claras.

O ministro também teria dito que a Rússia não tinha intenção de informar os Estados Unidos sobre os testes de seu submarino movido a energia nuclear, o drone Poseidon. Porque não fazia parte dos arranjos de verificação atuais. A notícia chega quando autoridades regionais ucranianas disseram que pelo menos três pessoas foram mortas em ataques russos no sul da Ucrânia na terça-feira, incluindo duas que morreram após atacarem uma empresa de trólebus na cidade de Kherson.

A Ucrânia prometeu 60 bilhões de euros para a reconstrução (400 necessários)

Este anúncio veio no final da conferência de Londres sobre a reconstrução pós-guerra da Ucrânia. O número total de novos empréstimos prometidos ascendeu a cerca de 60 mil milhões de euros. Isso foi anunciado pelo secretário de Relações Exteriores britânico, James Cleverly.

Um pequeno passo para atingir a cifra estimada de 400 bilhões para a reconstrução. De acordo com o Reino Unido, este é um dos maiores esforços internacionais de reconstrução pós-guerra desde a Segunda Guerra Mundial.

Possibilidade de usar produtos congelados para russos – A participação no esforço do pós-guerra seria de aproximadamente 500 empresas Dos 42 países que já se comprometeram com isso. A possibilidade de usar i Congelar ativos russos Para apoiar a Ucrânia. No entanto, as negociações internacionais sobre este ponto até agora pararam em questões legais.

Nome do juiz italiano do Tribunal Penal Internacional (TPI) Rosário Salvatore ItallaO Ministério do Interior da Rússia, que emitiu um mandado de prisão para o presidente russo, Vladimir Putin, foi colocado na lista de procurados. E foi declarado no banco de dados que “Rosario Salvatore Itala é procurado por um artigo do Código Penal”, sem especificar as acusações contra ele, informou a agência de notícias TASS.

