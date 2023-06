Maxi Investigação, Tendência do Tráfico Internacional de Drogas

As duas investigações complexas que têm a Romagna como epicentro partem de ações ordinárias. Uma direção revelou uma rede de suposta corrupção e fraude comercial de administrações públicas em conexão com o fornecimento de máscaras para Romagna Ausl nos estágios iniciais da emergência de Covid (e ele foi transferido como uma pessoa de alto perfil para a prisão em prisão preventiva, noEx-deputado Gianluca Pini). Mas o Quartel General da Polícia de Forli, dirigido pelo Questor Lucio Aprile, também tem trabalhado incansavelmente na A segunda tendência, não menos importante, é o tráfico internacional de drogas que viam a cidade como um centro comercial.

O empresário de transporte e logística acabou na prisão em Forlì por causa do caso Gianluca Fiore, 46 anosPor sua vez, a investigação também foi realizada no sentido contrário, que é atribuído a Benny, pois o Ministério Público acredita que possa ter existido uma relação real de confiança entre os dois, sustentada por interesses financeiros mútuos (no entanto, Benny não pode ser vinculados de alguma forma, e a investigação não foi realizada em casos de drogas).

Globalmente, a atividade investigativa permitiu documentar e recolher provas de 36 episódios de importação transnacional de cocaína e haxixe, ocorridos entre março de 2020 e junho de 2021, com um peso total superior a uma tonelada de cocaína e uma tonelada. Haxixe com um volume de negócios superior a mil milhões de euros. Todas as atividades investigativas ocorreram na madrugada de quinta-feira na Itália, Alemanha, Holanda e Bélgica na presença de pessoal da Europol e da Eurojust, e contaram com o uso de 640 policiais, 35 prisões e 51 buscas domiciliares.

Quase três anos de investigações para esta investigação de tráfico de drogas. Em particular, na madrugada de ontem, quinta-feira, a Polícia Estatal cumpriu 27 mandados de prisão preventiva, no âmbito das investigações coordenadas pelo Ministério Público de Bolonha – a direcção local antimáfia – contra pessoas residentes em Itália e todos no exterior. A operação, realizada conjuntamente pelas forças policiais e autoridades judiciárias de seis Estados-membros da UE, levou ao “desmantelamento de várias redes criminosas compostas maioritariamente por pessoas de origem albanesa, responsáveis ​​pela importação e distribuição de dezenas de quintais de cocaína no continente ao longo dos anos, beneficiando as empresas O setor de transporte rodoviário também opera na Romênia”, explica uma nota da polícia.

As operações em território nacional são realizadas pelas Equipas Móveis de Forlì-Cesena (comandadas por Enzo Tarquini em Forlì) e Modena para a detenção de 27 suspeitos contou com a utilização total de 130 agentes da Polícia do Estado entre os operadores das várias Equipas Móveis para auxiliar na as províncias de residência dos suspeitos e os departamentos de prevenção ao crime e unidades antidrogas. Além disso, na província de Modena, durante a atividade investigativa, também foi identificado outro grupo de origem albanesa, não relacionado diretamente com os suspeitos afetados pelas medidas cautelares, capturados em flagrante em março de 2021: 5 pessoas com um total de 11,5 quilos de cocaína e 37 quilos de haxixe e a quantia em dinheiro de 160 mil euros.

Em Ravenna, em particular, foi o ponto de inflexão que atesta a interdependência de dois grupos criminosos, que foi precisamente definido pela apreensão realizada pelo esquadrão Forli Mobile em Ravenna em dezembro de 2020, de mais de 40 quilos de cocaína e a posterior prisão dos correios envolvidos na importação em questão; Este último foi planejado e realizado pelas duas associações acima mencionadas: Modena surgiu como compradora e destinatária da carga, enquanto a Romênia foi chamada a se encarregar da coleta, transporte e entrega da carga.

‘investigação complicada’

Foi uma “investigação complexa que durou quase três anos, realizada em diferentes pontos do território nacional e também no exterior, que levou à apreensão de grandes quantidades de entorpecentes traficadas por organizações”, explica Francesco Messina, Diretor da Central de Controle Criminal da Polícia do Estado, transnacional e processado graças à cooperação das várias polícias e judiciárias envolvidas. Direcção Central de Controlo Criminal da Polícia Estatal. Importa recordar as quantidades de droga apreendidas (cerca de 120 quilos de cocaína e 20 quilos de haxixe) e o montante das apreensões de bens e dinheiro, efectuadas num total de mais de um milhões de euros.

As investigações começam em Forlì

As investigações foram realizadas pelo Serviço Central de Operações da Direção Central de Prevenção ao Crime da Polícia Estadual e pelas equipes móveis da Sede da Polícia de Forlì e Modena, que, após observar o empresário de Forlì, Gianluca Fiore, reconstruíram um extenso e ramificado complexo. Uma rede de traficantes de cocaína e haxixe, que teria importado da Bélgica e da Espanha, usando compostos especialmente modificados, quintais de drogas, e depois distribuído para fornecedores de nível médio baseados no norte e centro da Itália. As investigações teriam revelado que o cidadão italiano teria trabalhado com dois parceiros albaneses no transporte de grandes quantidades de cocaína para a Europa, por meio de uma empresa de logística de Forlì.

Em resposta às suposições, em 19 de agosto de 2020, em Aosta, o esquadrão móvel de Forli apreendeu um carregamento de 28 quilos de cocaína, o que levou à prisão de dois mensageiros, dois irmãos de Cesena. Investigações posteriores permitiram documentar a presença estável na Emilia-Romagna de pelo menos duas associações criminosas voltadas para o tráfico internacional de drogas: uma na província de Modena e outra entre as províncias de Forlì-Cesena e Rimini, ligadas entre si e organizadas hierarquicamente pela presença de um grande número de homens, armas, dinheiro e meios de transporte e, sobretudo, as bases logísticas à sua disposição”, continua o comunicado da polícia. Na província de Forli Cesena e Rimini, há uma presença constante de empresas do setor de logística que transportam medicamentos do norte da Europa há anos.

Do lado investigativo e operacional, o Forli-Cesena Mobile, com a ajuda de equipes móveis locais, operou nas províncias de Rimini, Frosinone, Teramo, Ravenna e Bari, prendendo 10 pessoas, além de 1 prisão na Holanda e 1 na Alemanha, com exceção de 5 pessoas que ainda são procuradas por não se encontrarem em solo nacional. Um dos detidos foi preso pelo Bari Flying Squad em um navio que voltava da Albânia. Durante as atividades operacionais foram encontrados e apreendidos diversos bens de luxo (automóveis e valores), bem como 17 mil euros em numerário e 150 gramas de cocaína.

Filiais em Modena

Na província de Modena, foi revelado que havia 10 pessoas entre 27 suspeitos, o que permitiu documentar o contrabando de cerca de 320 quilos de cocaína e a sua troca numa ocasião por um milhão e 300 mil euros por importações da Bélgica. Foi apreendida uma quantidade equivalente a 43 quilos de cocaína conforme descrito a seguir. As detenções também foram realizadas nas províncias de Gênova, Bolonha, Alexandria, Salerno e Lodi, graças à ajuda de pessoal do Departamento de Prevenção ao Crime e unidades antidrogas.

De particular interesse é a prisão de um beneficiário da medida cautelar, residente em Gênova, identificado a bordo de um trem perto da estação ferroviária de Salerno voltando da Calábria. Durante buscas contextuais nos referidos distritos foram apreendidos 30.000 euros em numerário, telemóveis e material de embalagem de medicamentos. Entre as 10 pessoas, prosseguem as buscas para deter 3 cidadãos albaneses que não se encontram em território nacional.