Pare as visitas aos destroços

Depois que o submarino Titanic que transportava cinco pessoas explodiu, o chefe de uma equipe de pesquisa dedicada ao Titanic disse que o incidente fatal deve ser entendido como um chamado para “considerar seriamente” a possibilidade de interromper completamente as viagens humanas. Destruição de avião.

Submarino Titanic explodiu, Presidente da Associação Internacional do Titanic: Interrompa as visitas aos naufrágios

Charles Haas“Chegou a hora de considerar seriamente se as visitas humanas aos destroços do Titanic devem terminar em nome da segurança”, disse o presidente da International Titanic Society em um comunicado, enfatizando que “visitas humanas frequentes deixaram relativamente pouco aprendizado sobre ou sobre o naufrágio.” Segundo o site da empresa, o próprio Haas visitou o naufrágio duas vezes, em 1993 e 1996.

De acordo com Haas, veículos subaquáticos autônomos poderiam fazer o trabalho que as missões tripuladas costumavam fazer. Concentrando-se na implosão do submarino Titanic, o presidente da International Titanic Society chamou-o de “evento trágico e evitável” e pediu uma investigação detalhada sobre a segurança e o design do submarino, que não foi certificado e foi repetidamente relatado como tendo segurança questionável.

Assim como o Titanic ensinou ao mundo as lições de segurança, a perda do Titan também deveria ser uma lição.

O Titanic também ensinou ao mundo os perigos da arrogância e do excesso de confiança na tecnologia. O trágico resultado desta campanha mostrou que essas lições ainda precisam ser aprendidas”, disse Haase.

As palavras de Hasse atraem outros especialistas do Titanic

O Titanic, o moderno navio a vapor da época, afundou em 1912, matando mais de 1.500 pessoas. Haas disse que a implosão do Titanic significou que “o Titanic tirou a vida de mais cinco 111 anos após sua perda”, o que causou grande pesar em sua comunidade.

“Estendemos nossas mais profundas condolências e afeto às famílias daqueles que perderam suas vidas enquanto perseguiam sua paixão pelo Titanic, e rezamos para que suas memórias permaneçam tão fortes e vivas quanto suas vidas. Também esperamos que sua perda motive o mundo uma vez novamente para garantir a segurança das pessoas em risco no mar.

As palavras de Haass se juntam às de outros especialistas do Titanic que sugeriram mudanças nas visitas ao naufrágio.

White Star Memories Ltd, CEO da empresa de exibição Titanic, com sede no Reino Unido, disse à L.L.C. CNN: “As chances de qualquer pesquisa sobre os destroços do Titanic ser feita no futuro são muito pequenas. Provavelmente não durante a minha vida.”

Michael Poirierum administrador da Titanic Society internacional sem fins lucrativos, disse ao Insider que provavelmente haverá uma “pausa” na viagem: “Agora você tem que olhar para os submarinos … certifique-se de que estão atualizados e de acordo com o padrão.”