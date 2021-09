A família Sackler pagará US $ 4,5 bilhões, mas terá imunidade – Corriere.it

O juiz aceitou “pequenas mudanças” no esquema de falências. Mas Washington e Connecticut anunciaram que retomariam

Quem nos enviou

NOVA YORK – No final, Sackler conseguiu o que queria nas circunstâncias. O juiz Robert Dren do Tribunal de Falências dos Estados Unidos em White Plains, Nova York, anunciou que acolheria bem o plano Falência da Purdue Pharma, Gigante farmacêuticaOxyContin, um medicamento no centro da epidemia de opióides. A familia vai pagar $ 4,5 bilhões Isso junto com a receita da empresa que renasceria das cinzas de Purdue (com a qual os Sackler não teriam nenhuma conexão) iria para financiar programas de prevenção e tratamento de vícios nos Estados Unidos, mas teria imunidade.

Estima-se que no país cerca de 500.000 pessoas perderam suas vidas Por causa do vício em opioides, a crise se agravou durante os meses da epidemia: no ano passado, bateu o recorde de mortes por overdose. Purdue se declarou culpado de subestimar o valor OxyContin pode ser viciante Porque exigia um grande volume de prescrições dos médicos (em 2000, as vendas do medicamento no mercado em 1996 foram de US $ 1,1 bilhão). O negócio deve ser fechado Milhares de razões Foi impetrado por entidades de todos os níveis, desde estados a indivíduos e hospitais: Havia 2.900 em setembro de 2019 quando Purdue entrou com pedido de falência, o que suspendeu todos os processos judiciais.

Mas alguém não está lá. Quase uma hora antes do veredicto ser emitido na noite de quarta-feira Os estados de Washington e Connecticut anunciaram que vão retomarOutros certamente o seguirão. “Este é um resultado amargo e amargo”, disse Derin, reconhecendo a frustração de muitos Dinheiro de Sackler ‘intocável’ Porque está estacionado em contas offshore. O julgamento passou por momentos de grande tensão, principalmente quando Richard Sackler, ex-presidente, ele veio para a enfermaria em meados de agosto, e disse que não considerava a si mesmo, sua família, a empresa ou seus produtos os responsáveis ​​pela crise. Embora outros membros do clã usassem uma linguagem mais conciliatória, nunca houve um pedido de desculpas ou tomada pública de responsabilidade.