Afeganistão, como será o novo governo do Taleban

eu Talibã Pronto para anunciar o que será O novo governo no Afeganistão, novamente sob o controle dos estudantes do Alcorão no final da blitzkrieg contra o exército regular, que os viu retomar Cabul quase sem um único tiro ser disparado.

Agora que os militares americanos também concluíram sua evacuação do Afeganistão, um dia antes do prazo acordado de 31 de agosto, o novo governo deve ser formado até o final desta semana.

O que parece certo é que o Taleban está pensando nisso guia duplo, um líder religioso e político supremo, traça um pouco qual é a estrutura atual daIrã.

Funções de liderança não devem ser atribuídas Mulheres, enquanto ainda não se sabe quais países podem reconhecer o governo entrando em relações Diplomacia e economia.

Afeganistão: governo talibã

Esperando que este novo governo seja formalmente formado, é suposto O prestígio de Deus Akhundzadeh Ele será o novo líder religioso supremo, uma espécie de autoridade moral e ideológica.

Este xeque sempre foi o líder do Talibã, mas também deve ser apoiado pelo poder político supremo: ele será Abdul Ghani BardarO braço direito histórico do Mullah Omar, que morreu em 2013.

Para ele, pode haver uma posição de chefia, enquanto sob a liderança de líderes religiosos e políticos um Conselho de Mullahs, enquanto os vários ministros também serão nomeados.

O capital político deve permanecer sempre onde o governo está estacionado Aceitação, enquanto o líder religioso e o conselho dos mulás podem, em vez disso, estar baseados na cidade de Kandahar.

em relação a MulheresO Taleban especificou que enquanto estivessem no poder não haveria nenhuma ministra, no máximo elas poderiam trabalhar em prédios ministeriais, com as portas ainda fechadas mesmo para aqueles que haviam cooperado no passado com os americanos.

Quem vai reconhecer o novo Afeganistão?

Na tentativa de superar a humilhação que sofreu o Afeganistão, o Ocidente está tentando entender como terá que lidar com o Taleban. EU ‘União Européia Por isso, ele está pensando em abrir uma espécie de embaixada própria em Cabul, com missões ligadas principalmente a questões humanitárias.

A pessoa que vem atuando como mediadora com os islâmicos há algum tempo é Catar, um país que pode desempenhar um papel fundamental nas relações EUA-Afeganistão nos próximos meses.

entrevista por RepúblicaUm porta-voz do Taleban disse:o China Ele é o nosso principal parceiro e representa uma oportunidade fundamental e extraordinária para nós porque está pronto para investir e reconstruir o nosso país.“

O porta-voz acrescentou que mesmo com Rússia “Continuamos a manter relacionamentos excelentes‘, então espera ter um arquivoItália “Você pode reconhecer nosso governo islâmico‘, uma possibilidade que ainda é altamente improvável.

O reconhecimento do novo governo não está excluído de Reino Unido, enquanto as relações com Paquistão Mesmo que seja necessário entender como Islamabad responderá a essa nova atividade internacional do Talibã.