Campanha terrorista contra a vacina – Il Tempo

No episódio de 2 de setembro de Stasera Italia, o talk show noturno de Rete4 apresentado por Veronica Gentili, discutimos a conferência de imprensa de Mario Draghi e suas palavras sobre uma vacina obrigatória. Maria Giovanna Magli, apresentadora da Rádio Mediaset, casada com a linha de Giorgia Meloni, disparou ao Primeiro-Ministro: “Estou muito desolada para ouvir conferências de imprensa como a do Primeiro-Ministro hoje, não há espaço para ideias diferentes e diversidade de seus antecessores. A campanha contra a epidemia na Itália confundiu com Speranza e Conte e ainda interpretou mal quem eles são agora, apesar da aceleração das vacinações. A saúde não é muito boa para mim, a campanha de vacinação obrigatória para professores continuou, mas os professores foram vacinados 90%. Se você remover aqueles que não o fizeram por motivos de saúde ou Porque eles se recuperaram recentemente da Covid, você está perto de 100%, então por que está fazendo esta campanha terrorista? Ninguém. Para as outras categorias. ”

Magli, que agradece à apresentadora Gentile por não interromper seu discurso que corre o risco de ser acusada de abordar o discurso não-fax, está zangado com Draghi e não vê o significado dos movimentos anunciados durante o dia: “A Itália é a primeira no mundo para a quantidade de doses das vacinas e ouvimos sobre a obrigação de vacinação. Esta campanha terrorista completamente silenciosa Sobre remédios caseiros e a necessidade da terceira dose … a Food and Drug Administration responsável pela aprovação de vacinas renunciou e está em substituição, tudo no silêncio da imprensa mundial. Discordam da terceira dose e discordam dessa rápida emergência de aprovação de rotina. Sou acusado de incorrupção, mas estou cansado disso. Dizem isso apenas porque pertenço à categoria dos italianos que se questionam, que exigem respeito e exigem a preservação da liberdade desta nação. Hoje – diz Magli – Draghi deu um mau exemplo ”.

