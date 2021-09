FURACÃO IDA, TERROR em LOUISIANA, New Orleans destruído, ela é pior que Katrina. Atualizações e vídeo »ILMETEO.it

Clima: Furacão IDA, terror na Louisiana, Nova Orleans devastada, é pior que o Katrina. Atualizações e vídeo

pânico e terror NS Morreu na Louisiana. Motivação IDA Ela caiu com uma violência sem precedentes, igual a Classe 4E (Reduzido para 1 nas últimas horas) deixando quase um milhão de pessoas, um condado inteiro JeffersonNiloÁrea metropolitana de Nova OrleansE Sem eletricidade devido aos danos causados. Infelizmente, também existe a morte.

Eles serão 941.121 usuários de eletricidade na Louisiana NS 27.400 no Mississippi. Haverá uma vítima atropelada por uma árvore arrancada. O centro do furacão Ida está atualmente localizado a cerca de 30 milhas a oeste de Nova Orleans. pequeno furacão fraco, mas continua a se mover pelo sul da Louisiana com fortes chuvas causando Inundações extensas e danos sem fim, que teremos uma imagem mais precisa nas próximas horas.

chuva pesada Ida, conforme relatado pelo jornal Corriere della Sera, cepas de diques construídas na Louisiana após o terrível furacão Katrina (que atingiu exatamente 16 anos atrás). Por enquanto, relatos da mídia indicam que está se mantendo, mesmo que o nível da água em algumas áreas do estado tenha subido além dele. Ventos fortes de mais de 240 quilômetros por hora varreram telhados, árvores e postes de eletricidade: Moradores estão sendo solicitados a permanecer em um abrigo até novo aviso porque muitas estradas no estado já estão inacessíveis até mesmo para veículos de emergência. Hospitais, já cheios de coronavírus, se preparam para o pior Com o número de leitos, foi reduzido a tremeluzir. O próprio vírus pode complicar a ajuda: além de hospitais que já foram invadidos e alguns foram danificados IdaEstruturas criadas para acomodar pessoas em dificuldade estão operando com capacidade limitada para promover o distanciamento social e reduzir a exposição potencial ao COVID em um dos estados com a menor taxa de vacinação da América.

Governador da LouisianaE John Bel Edwards, entrevista por CNNE Ele admitiu que estava ciente de vários pedidos de ajuda Que ainda vêm principalmente do condado JeffersonUm compromisso de evacuação foi emitido desde quinta-feira passada, mas ele também indicou que as condições ainda não permitem que as equipes de emergência respondam. “No auge de um furacão, os primeiros socorros não podem ser retirados simplesmente porque é muito perigoso.”, Eu anunciei. São 21 equipes de busca e resgate urbanas prontas para se mobilizar Prometa assim que o furacão retroceder.

Mas o governador avisou que a tempestade ainda não acabou: “A extensão total dos danos não pode ser determinada até o nascer do sol.”