O mistério do reator nuclear da Coreia do Norte / Kim, uma mensagem “chinesa” para Biden

A ameaça nuclear norte-coreana está voltando ao mundo. Isso foi revelado no último relatório anual da Agência Internacional de Energia Atômica, a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, que de fato destacou a retomada das operações, após quase três anos de inatividade, para o principal reator nuclear da Coréia do Norte, 5 megawatts de energia. , no complexo Yongbyon, ao norte da capital, Pyongyang. O reator produz plutônio, um dos dois “ingredientes” chave junto com urânio enriquecido, também produzido em Yongbyon, para construir a bomba atômica. Até que ponto essa nova ameaça internacional deve estar preocupada? Para entender isso, perguntamos a Francesco Sisci, um cientista do pecado e ex-repórter, algumas perguntas impressão da China.

Como deve ser interpretada a re-ignição da usina nuclear de Yongbyon?

Existem dois fenômenos diferentes, separados, mas quase contemporâneos, que têm uma influência muito importante.

Então, vamos começar com o primeiro.

É exatamente o que a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) denunciou, no dia 29 de agosto, o reacendimento do reator norte-coreano de Yongbyon, que foi fechado em 2018. É uma usina de enriquecimento de plutônio para bombas atômicas. Esse fato ilumina todas as luzes na Coreia do Norte, depois que o otimismo cresceu dois ou três anos atrás. Na verdade, Pyongyang já possui um arsenal atômico, possui mísseis capazes de atingir o Japão e atingir os Estados Unidos, e também já demonstrou ter vontade política para lançar ataques inescrupulosos.

A Coréia do Norte continuará sendo um canhão solto no Sudeste Asiático?

A Coreia do Norte tem apenas um, embora tendencioso, aliado, a China. Se você começar a ficar realmente inquieto após a reabertura de Yongbyon, isso pode empurrar as Bolsas de Valores de Seul e Tóquio e desencadear uma crise financeira global.

Porque?

O momento é muito delicado, ainda não saímos da crise de Covid e, embora a saída desordenada de Cabul não tenha abalado Wall Street, os movimentos hostis em Pyongyang podem ser desestabilizadores.

Qual é o segundo fenômeno a que ele se referiu?

quase simultaneamente Jornal do Povo anunciado em 31 de agosto Início de uma “revolução profunda” na China. Alguns aspectos são razoáveis ​​e aceitáveis. O editorial na verdade nos chama a mudar o foco de atenção do capital para os seres humanos.

Mas acho que o editorial não pára por aí, não é?

Na verdade. A certa altura, ele disse: “A China atualmente vive em um ambiente internacional cada vez mais crítico e complexo. Os Estados Unidos implementam ameaças militares de alto risco, barreiras econômicas e tecnológicas e ataques financeiros, têm um bloqueio político e diplomático contínuo contra a China e estão travando guerra biológica, guerra cibernética e guerra cibernética. ”Sobre a opinião pública e uma guerra no espaço. Experimente uma revolução colorida contra a China com intensidade crescente por meio de uma quinta coluna dentro da China. Se neste momento ainda contamos com os grandes capitalistas como os principais força na luta contra o imperialismo e a hegemonia, e se ainda estivermos satisfeitos com a estratégia dos Estados Unidos “Um por um”, e deixarmos nossa jovem geração perder sua força e masculinidade, então cairemos sem a intervenção de nossos inimigos, como aconteceu com a União Soviética naquela época. Ela permitirá que o país entre em colapso, saqueie suas riquezas e mergulhe as pessoas em uma catástrofe profunda. Portanto, as profundas mudanças que estão ocorrendo atualmente em nosso país são uma resposta justamente para o perigo atual e a complexa situação internacional, e precisamente em resposta aos ataques brutais e cruéis que os Estados Unidos já começaram a lançar contra a China ”. Este é um documento oficial Jornal do Povo É a voz da mais alta liderança chinesa. não é Global Times que frequentemente publicam artigos provocativos também para ver seu “impacto”.

O que tudo isso significa?

Que a China reconheça a dificuldade do momento, a ansiedade e a tensão dos EUA, e acredite ter um calcanhar de Aquiles em uma sociedade civil que é muito “comunista” e simpática ao que é considerado um inimigo. Em seguida, a China anuncia que vai se preparar para Um confronto difícil e longo ao longo do tempo com os Estados UnidosO que, por sua vez, agravará o confronto em Washington.

Então, o reavivamento de Yongbyon e a posse chinesa estão relacionados? Eles fazem parte da mesma estratégia que visa conter o novo interesse de Washington na Ásia após sua saída do Afeganistão?

Claro que vemos que o Afeganistão é uma questão muito séria e sensível, mas é fundamentalmente uma crise humanitária. Não há ameaça existencial para as finanças e política ocidental em Cabul. Mais vinte ventos sopram no Leste Asiático.

Em que direção eles estão soprando?

Precisamos nos concentrar aqui, olhar para a realidade com frieza e fazer o nosso melhor para evitar o pior, ou seja, cair no abismo. Não sabemos se estamos no início de uma guerra fria que congelará as bordas do mundo por décadas, ou se é o início de uma guerra quente também. As chances de uma solução pacífica estão desaparecendo rapidamente, mesmo que nem tudo esteja perdido.

(Marco alemão)

