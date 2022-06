Miss Brasil 2018 morreu aos 27 anos após passar por cirurgia de amígdalas

Quem foi Glee Correa?

Nascido em Macaé no Brasil em 1995,

babá coreia

E a

eu fui coroado

Miss Continentes Unidos Brasil 2018

. Apesar de ter crescido na pobreza, ela sempre focou em seu futuro com o desejo de se estabelecer no mundo da moda. Aos oito anos, começou a trabalhar como manicure em um salão de beleza e depois se tornou uma empresária especializada em tratamentos a laser e maquiagem permanente. A modelo tem sido referência no Brasil para muitas jovens que, como ela, sonham com o sucesso. Em seu perfil do Instagram

Com mais de 57.000 seguidores

Ela costuma falar sobre sua educação e origens humildes, o que permitiu que ela se tornasse quem ela é. Depois que ela entrou em coma, os parentes de sua página assumiram e usaram para espalhar orações.

Condolências à atual Miss Brasil –

desaparecimento

Bata todo o mundo da moda e além. A atual Miss Brasil quis homenageá-la: “Glesi será sempre lembrada por sua beleza, pela alegria e simpatia que demonstrou em seu trabalho. Não há palavras diante de tais situações: a vida de uma jovem tão quebrado, tão cedo.”