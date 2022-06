Estônia para a OTAN, agora Moscou nos afastará

A Estônia será varrida do mapa e o centro histórico de sua capital, Tallinn, com base nos planos atuais da OTAN, será destruído no caso de um ataque russo. Isto foi afirmado pelo primeiro-ministro Kaja Klaas, lembrando que os atuais planos de defesa da aliança militar dos três estados bálticos esperam ser invadidos primeiro e depois liberados após 180 dias. As palavras de Kallas, extraídas do Financial Times, vieram antes de uma cúpula da OTAN a ser realizada a partir da próxima terça-feira em Madri, onde serão discutidos os planos para defender o flanco leste da aliança à luz da invasão da Ucrânia por Moscou, incluindo como defender melhor o Estados balticos. A OTAN planeja modernizar sua ‘atitude’ em relação à Rússia e melhorar a estrutura de defesa do flanco oriental, embora os pedidos de um deslocamento maior e de longo prazo de tropas no território dos países bálticos não pareçam ter sido favorecidos pela Aliados, que, pelo contrário, caminham para uma estrutura mais flexível, dependente de Rotação de soldados e pré-posicionamento de meios e recursos.