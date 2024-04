Papa Francisco nomeia Dom Georg Gänswein como núncio apostólico “em algum lugar do mundo”

Apesar das tensões, Francisco “decidiu” fazer um balanço do assunto e nomear um arcebispo George Ganswein Como embaixador apostólico “Em algum lugar do mundo”, uma posição de prestígio como embaixador junto à Santa Sé depois“Exílio” sem atribuições em Freiburg Decidido no verão passado. Isto foi escrito pelo jornal argentino Nação Em um artigo que ele assinou Elisabetta Pique, biógrafa e amiga do Papa Quem ele conhece desde que Jorge Mario Bergoglio era cardeal em Buenos Aires. Gesto «Misericórdia», para fechar um Controvérsia O que eventualmente se tornou envergonhado Para todos.

Ainda em um Livro de entrevistas Lançado nos últimos dias na Espanha, “sucessor”Francisco denunciou novamente a publicação do livro de Gänswein após o funeral de Bento XVI, em janeiro de 2023, dizendo: “Eu o experimentei como Falta de nobreza e humanidade». Em um livro intitulado “Nada além da verdade”, secretário histórico Ratzinger Ele relembrou os anos que passou ao lado do papa emérito durante o papado de Bergoglio. Entre outras coisas, isto provocou novas controvérsias sobre um conflito entre os papas que nunca ocorreu. Gänswein rejeitou essas explicaçõesEle teria tentado adiar a impressão: “Nunca quis me separar”. Mas Francisco não gostou disso e chegou a falar sobre isso aos jornalistas que regressavam do Sudão do Sul, no dia 5 de fevereiro do ano passado, com palavras muito duras: “Pessoas que, de uma forma ou de outra, se aproveitam de uma pessoa tão boa, Deus, eu quase diria que ele é um santo pai da Igreja.” “Essas pessoas não têm moral, são partidárias e não são da Igreja.” READ Expliquei a política libanesa facilmente

O exílio de George Ganswein Em poucos meses Gänswein foi enviado para a Alemanha, em sua antiga diocese. “Eu sou Sem atribuições e sem trabalhoIsto é mau”, explicou ao jornal Corriere em dezembro passado, quando regressou a Roma para celebrar Missa Memorial da Gruta do Vaticano Para o Um ano após a morte de Bento XVI. Naquela ocasião específica, ii Nação, o arcebispo obteve uma audiência com Francisco e “devia informar o pontífice da sua vontade de cooperar e do seu aborrecimento pela falta de posição”. Então o Papa decidiria agora concedê-lo Seu novo cargo e nomeação como Núncio Apostólico “em breve”.uma hipótese que foi apresentada no ano passado, mas que agora parece ter passado: uma escolha “inesperada”, escreve Elisabetta Piquet, mas “perfeitamente de acordo com a compaixão, a abertura de coração e a tolerância”. Falta de rigidez Foi pregado pelo primeiro papa jesuíta desde o início do seu pontificado.”

